Pedro Martínez, sobre el Real Madrid: "Están acostumbrados a la presión"

Madrid, 19 jun (EFE).- El Valencia Basket visita este viernes al Real Madrid, en el primer encuentro de la final de la Liga Endesa, y su entrenador, Pedro Martínez, dijo sobre su rival que "está acostumbrado a la presión" y que "ha mostrado un espíritu competitivo impresionante".

"Estamos contentos de estar aquí, muy ilusionados. Sabemos que estamos ante una muy buena oportunidad, pero el Real Madrid ha sido el mejor equipo en la liga regular, en su campo no pierde desde no se sabe ni cuando..., aunque venimos en un buen momento de confianza y con mucha ilusión", declaró Martínez.

"Cada competición es diferente, no miramos demasiado atrás y estamos enfocados en intentar competir a nuestro máximo y no me preocupa lo que ha pasado, sino que tengamos salud y podamos dar nuestro cien por cien a partir de mañana", añadió el entrenador del Valencia Basket.

Sobre la experiencia en las finales, dijo del Real Madrid que "es un equipo acostumbrado a la presión" y a "jugar muchísimas finales y ganar muchas". Además, apuntó que "no tiene solo calidad, sino que ha mostrado un espíritu competitivo impresionante".

El dominicano Jean Montero también atendió a los medios en la previa de la final y destacó: "Ellos tuvieron partido hace tres días y nosotros hace seis, tuvieron menos descanso, pero cuando el balón sube al aire todo depende del nivel de concentración que tengas".

"La experiencia no se improvisa", afirmó, pero subrayó que tienen "la oportunidad de escribir" su propia historia. EFE