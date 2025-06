El Azkena Rock de Vitoria espera 50.000 fieles en su 23 edición

Vitoria, 19 jun (EFE).- El Azkena Rock Festival aguarda a 50.000 fieles que desfilarán desde esta noche por el recinto de Mendizabala de Vitoria en su 23 edición, que mantiene su esencia y unas cifras de asistencia similares a otros años.

El calor será protagonista en las primeras jornadas de un evento que tiene previsto refrescar a sus asistentes con espacio de riego para luchar contra las altas temperaturas que se esperan en el asfalto del recinto alavés.

“Después de 23 años, el Azkena está muy definido y muy claro”, ha apuntado Alfonso de Santiago, en una rueda de prensa celebrada horas antes de la apertura de puertas, mientras se ultimaban algunos detalles en las barras y en los escenarios.

Por su parte, el director general de Last Tour, promotora del festival, ha reconocido que “no hay grandes novedades” y celebró que se mantiene el cartel “íntegro”, sin contratiempos de última hora.

“Es un festival para gente que realmente le gusta la música. No voy a decir culto, que es una palabra superlativa”, consideró Alfonso de Santiago, convencido de que el concierto de Bruce Springsteen programado para este sábado no les va a trastocar nada respecto a la afluencia de público. “Hay público para todo”, ha afirmado, al recordar que en otras ocasiones han coincidido con conciertos de Rolling Stones o U2 y no lo han notado.

Los estadounidenses Dinosaur Jr. marcarán el cartel del jueves, que también contará con el punk de los británicos The Damned, la ganadora de un Óscar Melissa Etheridge que cambiará el registro con su particular voz.

El viernes será para los más clásicos, con todo el repertorio de John Fogerty o la inconfundible Lucinda Williams, que vuelve al Azkena dos años después. El exvocalista de Sex Pistols, Johnny Rotten, pondrá la intensidad con Public Image Limited, con permiso de Turbonegro.

El broche lo pondrán el sábado la reconocible banda Manic Street Preachers, la psicodelia de The Flaming Lips y el 30 aniversario de los suecos The Hellacopters.

La Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria será, de nuevo, el centro de reunión de todos los ‘azkeneros’ con conciertos gratuitos en directo. El viernes se subirá al escenario el cantautor londinense Laurie Wright y el sábado será para el trío británico Kitty, Daisy & Lewis. EFE

