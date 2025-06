UPN dice que presidenta de Navarra debe dimitir si se han adjudicado las obras de Belate "a la empresa de Cerdán"

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que si el Gobierno foral adjudicó las obras de duplicación de los túneles de Belate "a la empresa de Santos Cerdán", la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, "tiene que dimitir".

Así lo ha manifestado Ibarrola este miércoles, en declaraciones a los periodistas, tras conocerse que la UCO de la Guardia Civil encontró en el registro del domicilio de Joseba Antxon Alonso Egurrola -propietario de Servinabar- un documento que revela que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán era dueño del 45% de Servinabar, una de las principales empresas vinculadas a la presunta trama de amaños de obra pública y una de las adjudicatarias de las obras de Belate.

Ibarrola ha asegurado que "es evidente que cada día la presidenta Chivite está cada vez más acorralada por el 'caso Cerdán', y es un escándalo mayúsculo que la mayor obra pública adjudicada en Navarra en los últimos 10 años, por 76 millones de euros" haya sido adjudicadas "a una UTE, en la que está una empresa en la que el 45% de la participación es de Cerdán". "Es una obra que estaba repleta de irregularidades y es un escándalo mayúsculo", ha censurado.

Al respecto, ha destacado que Cerdán "es el que gobernaba, el que mandaba en Navarra, la persona referente, amiga de María Chivite, la persona que le ha puesto de secretaria general del PSN, la persona que ha posibilitado que sea presidenta del Gobierno de Navarra" en las dos últimas legislatura.

Para la presidenta de UPN, "es absolutamente incomprensible" que María Chivite "no haya desmentido, si esto no es así, de forma contundente y tajante" las informaciones conocidas este miércoles sobre Cerdán. "A mí me parece que es absolutamente inadmisible. Y si no lo ha desmentido, no queda otra que su dimisión", ha aseverado.

"Es una obra en la que ya eran incomprensibles las prisas, a pesar de todas las irregularidades conocidas, por adjudicarla justo antes de terminar el anterior gobierno. Y, desde luego, no tranquiliza para nada que María Chivite pusiera en su momento al frente de ese departamento para culminar esta adjudicación a un familiar directo, en este caso Óscar Chivite", ha considerado.

En opinión de Ibarrola, "creo que empezamos a conocer el entramado y toda la verdad alrededor de esta adjudicación". "La imagen que están dando María Chivite y Santos Cerdán de Navarra fuera no puede ser peor", ha lamentado.

Por otro lado, ha afirmado que "se entiende, de alguna manera, conocido lo que hemos conocido, que hayan puesto todo tipo de obstáculos, de trabas y que apenas hace dos días, hayan impedido una comisión de investigación en el Parlamento para saber toda la verdad".

"Yo confío en que con la justicia, con la Guardia Civil, lleguemos a conocer toda la verdad de esto", ha esperado la presidenta de UPN, que ha reiterado que "si Chivite ha adjudicado Belate a Santos Cerdán, tiene que dimitir ya".

Preguntada si cree que Chivite conocía estas informaciones al adjudicarse las obras de los túneles de Belate, la presidenta de UPN ha reiterado que "lo que creo es que María Chivite ha adjudicado la mayor obra pública de Navarra de 76 millones de euros a Santos Cerdán, su amigo, su mentor y quien la ha puesto de presidenta del gobierno, para mí no queda otra que dimita hoy".

Por otro lado, cuestionada si está preparada para una convocatoria electoral, Ibarrola ha contestado que "vamos a esperar a ver qué pasa hoy". "La realidad es que hoy debería dimitir porque la responsabilidad política de haber adjudicado esta obra, en estas condiciones, a Santos Cerdán creo que escandaliza a todos los navarros. UPN está siempre preparado para unas elecciones porque UPN tiene un proyecto de Gobierno, pero no estamos en eso. Lo que estamos es en lo que hemos conocido esta misma mañana. Llevamos un montón de meses alrededor de unas irregularidades manifiestas que no han sido capaces de explicar y creo que hoy empieza a abrirse un poco la luz", ha concluido.