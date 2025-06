Otegi cree que hay "un cambio de pantalla y ya no vale con decir que los otros son peores" para sostener el gobierno

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido de que ha habido "un cambio de pantalla", tras la presunta vinculación del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el 'caso Koldo', y "ya no vale con decir 'los otros son peores'" para "sostener una legislatura o un gobierno", sino que es necesario "hincar el diente al debate de verdad y levantar las hipotecas del 78". Así, ha reclamado que se depuren responsabilidades "hasta el final" y se acompañe "un proyecto democrático de verdad".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha asegurado haberse "sorprendido enormemente" de que el ex secretario de Organización del PSOE apareciera en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presuntamente vinculado con comisiones por adjudicaciones ilegales y también de que el presidente, Pedro Sánchez, diera "por bueno" este informe.

Otegi, que ha advertido de que "la corrupción es consustancial al régimen del 78", ha asegurado que en EH Bildu, que tiene "cero casos de corrupción", van a ser "muy exigentes en términos de depuración de todas las responsabilidades que haya que depurar" y no va a "ayudar a que estos casos se repitan, se mantengan o tengan algún tipo de protección en términos políticos".

Ante las palabras de Pedro Sánchez de este pasado lunes diciendo que "el PP son peores, y que eso se va a demostrar", ha advertido de que hasta ahora había "una especie de interés común" en el llamado bloque de investidura "de pensar que efectivamente la alternativa es peor, pero eso ya no vale". "Eso ya no sostiene la acción de gobierno ni sostiene la legislatura", ha insistido.

A su entender, "el debate no es si va a durar Sánchez o si va a durar la legislatura", sino que "hace falta un bloque con un programa y un propósito". Así, ha planteado que si no "hay una depuración hasta el extremo, con medidas concretas", de los casos de corrupción y no viene "acompañada de un programa político plurinacional que acepte un modelo de Estado diferente y que haga lo que no se hizo en la transición, en el 78, difícilmente estaremos haciendo el debate que necesita el país".

Otegi ha insistido en que se deben depurar responsabilidades "hasta el final" y, cuestionado si incluye a Pedro Sánchez, ha indicado que "de momento" se está "frente a un informe" que se verá "hasta dónde se sustancia" y, en todo caso, ha reiterado que se haría "mal" planteando el debate en "si Sánchez o no Sánchez". En su opinión, el debate debe centrarse en "qué quiere hacer el PSOE en los próximos diez años".

"No es una cuestión de dejar caer o no dejar caer, es una cuestión de ver si aprovechamos la oportunidad para hacer el debate que nunca se hace en el Estado. Este no es un problema personal de dos personas, es un problema estructural, el problema de un régimen y, por lo tanto, hay que decidir qué se quiere hacer, si volver a la vieja inercia de los pactos de Estado PP-PSOE, si volver al viejo PSOE de los pactos de Estado, de la unidad de España, de no reconocimiento, o se quiere hacer un PSOE que gobierne, en parte, de otra manera, con otro modelo territorial", ha señalado.

De este modo, ha incidido en que, con independencia de que el caso afecte a la financiación del partido o no, "el PSOE debería ser consciente de que ya ha habido un cambio de pantalla", en el que "ya el argumento principal que hacía argamasa" para poder sostener un gobierno, "que también ha hecho cosas en positivo", ha "decaído".

"Pensar que se puede sostener, no ya una persona o una legislatura, sino una estrategia a medio largo plazo, en términos estratégicos, desde la posición de 'los otros son peores', eso ya no va a funcionar, no porque lo diga EH Bildu, sino porque es insostenible delante de la gente", ha advertido.

Según ha indicado, "sabiendo que la alternativa es peor, solo con eso ya no vale, tiene que venir acompañado de un proyecto democrático de verdad, que satisfaga los intereses de las naciones sin Estado y que satisfaga los intereses de las clases populares y de las clases trabajadoras en Estado español, y eso es hincarle el diente al debate de verdad, que es el debate estructural que es: o levantamos las hipotecas del 78 y planteamos un bloque que esté en otra cosa, o realmente esto no se va a sostener".

ABRIR LA PUERTA A LA EXTREMA DERECHA

Preguntado por la ronda de contactos iniciada para explorar el apoyo al gobierno de los partidos que apoyaron la investidura, Otegi ha asegurado que en su formación no han "hablado con Pedro Sánchez", aunque "los grupos parlamentarios están anunciando una ronda en la que van a plantear cuál es la posición de los grupos".

El líder de EH Bildu ha subrayado que su formación no tiene "ningún interés en abrir la puerta a la extrema derecha" pero va a plantear "con total humildad" que se está "en otra pantalla" en la que "ya no vale solo decir los otros son peores, porque evidentemente lo son, a todos los niveles, pero con eso solo no se puede sostener una legislatura ni se puede sostener un gobierno".

Aunque tiene "muchas dudas" de que sea posible "habilitar un programa realmente democrático para el Estado y para Euskal Herria", ha subrayado que "no hay más solución que hincarle el diente y agarrar el toro por los cuernos".

Por otro lado, ha explicado que EH Bildu ha tenido a Santos Cerdán como "interlocutor en muchas ocasiones" y en estos momentos no tiene "una interlocución definida" con el PSOE, con el que se han "mantenido puentes a lo largo y ancho de la historia, incluso en los peores momentos". En todo caso, ha apuntado que corresponde al PSOE, que "ahora mismo es un partido en shock", definir "cuál quiere que sea su interlocución".

Finalmente, ha afirmado que le "preocupa mucho" que lo que está sucediendo en el PSOE tenga una "segunda derivada" de que "al final se instala un marco de que todo el mundo es igual y todo el mundo roba", lo que "favorece a la extrema derecha".