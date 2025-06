El vicepresidente del Senado abronca a Morant: "Es la tercera vez que no contesta a preguntas, es una tomadura de pelo"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el vicepresidente del Senado, el 'popular' Javier Maroto, han protagonizado una bronca en el Pleno de este martes, en el que se han lanzado diversos reproches y acusaciones por el uso del tiempo.

"Es la tercera vez que no contesta a las preguntas, es mi deber advertírselo, es una tomadura de pelo lo que hace usted aquí, ya está bien", ha proclamado Javier Maroto durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.

El origen de la bronca está en una pregunta formulada por la senadora del PP Carmen Belén López Zapata en la que acusaba al ministro de Transportes, Óscar Puente, de "discriminar permanentemente" a los ciudadanos de Andalucía.

Y como el ministro Puente está de baja por paternidad, la encargada de responder la pregunta ha sido Morant. Durante los turnos, ambas dirigentes han hablado sobre diferentes cuestiones, como Mazón o el fiscal general del Estado.

MORANT SE QUEJA DE QUE EL RUIDO NO LE PERMITÍA CONTESTAR CON CLARIDAD

En la réplica, Morant se ha quejado de que el ruido de la bancada del PP no le permitía contestar con claridad, por lo que ha elevado este reproche al vicepresidente del Senado, Javier Maroto, que en ese momento ocupaba la Presidencia de la Cámara Alta.

Sin embargo, Maroto no ha mandado callar a la bancada del PP y ha emplazado a Morant a contestar la pregunta que le había sido formulada. Ante esto, la ministra ha repetido en dos ocasiones a Maroto que "si no sabe hacer su trabajo, lo mejor es que no sustituya al presidente del Senado".

Esto ha provocado diversas reacciones en las bancadas del PP y el PSOE, por lo que Maroto ha esperado a que se calmaran las voces para reprochar a la ministra Morant que "es la tercera vez que no contesta a preguntas" en el Senado.