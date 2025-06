López Miras: "Los españoles se merecen poder elegir entre la corrupción de Sánchez o la transparencia de Feijóo"

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha manifestado que "los españoles se merecen ir a las urnas y poder elegir entre el bochorno y la corrupción de Pedro Sánchez o la transparencia, la confianza y la gestión de Alberto Núñez Feijóo".

López Miras ha ofrecido estas declaraciones tras haber asistido a la concentración convocada por el Partido Popular, que se ha celebrado hoy en la plaza de España de Madrid bajo el lema 'Mafia o democracia'.

"Hoy en Madrid, los españoles, entre ellos miles de personas que han venido de la Región de Murcia en 15 autobuses y en sus vehículos particulares, han lanzado un grito unánime: 'no a la mafia, sí a la democracia', ha destacado el presidente del PPRM.

"Han venido a manifestarse a Madrid, no solo afiliados del Partido Popular, sino ciudadanos sin afiliación política, que no aguantan más lo que está pasando, que cada día se despiertan con un nuevo escándalo relacionado con el Gobierno de España, con el Partido Socialista o con Pedro Sánchez", ha incidido López Miras.

"Los españoles, honrados y trabajadores, no se merecen esto, no se merecen tener un gobierno en descomposición que ya no gobierna, que lo único que hace es sobrevivir", ha subrayado el presidente del PP regional, que al respecto ha lamentado que "Sánchez está en La Moncloa solo para tapar los escándalos de corrupción de su entorno familiar, de su partido y de su Gobierno".

"El pasado viernes, en la Conferencia de Presidentes, se lo dije a la cara, y hoy se lo han dicho muchísimos miles de españoles: señor Sánchez, no nos haga pasar por más humillaciones", ha remarcado López Miras. "Hoy los españoles le han dicho al presidente del Gobierno de España que mientras que no nos dejen decidir en las urnas, vamos a salir a la calle", ha apostillado.