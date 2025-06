Aldama irrumpe en la comparecencia de Leire Díez, le acusa de mentir y lanza amenazas contra Sánchez y Cerdán

El presunto conseguidor de la trama del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha irrumpido este miércoles en la comparecencia pública de la exconcejal socialista Leire Díez, que ha asegurado que no trabaja en nombre del PSOE y que no es una "fontanera", y se ha dirigido a ella acusándole de mentir además de lanzar amenazas no solo contra la exmilitante socialista, sino también contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

"Os ha mentido, es todo una pantomima (...) Se está riendo de todos los españoles", ha exclamado Aldama justo después de que Díez terminara su declaración, en la que esta última ha dado explicaciones un día después de darse de baja como militante del PSOE, tras haber sido acusada de hacer gestiones para lograr información comprometedora contra altos funcionarios públicos.

Aldama, que estaba sentado entre el público asistente a la comparecencia, se ha puesto en pie y también ha amenazado a Leire Díez tras dar su versión de la filtración de los audios. "No sabe lo que ha hecho con venir aquí, se va a enterar ésta (Leire Díez), Santos Cerdán y el presidente del Gobierno", ha afirmado.

PÉREZ DOLSET EMPUJA A ALDAMA

Cuando ha terminado su declaración ante los medios, Aldama se ha acercado a Díez para recriminarle sus palabras y ha perseguido a Díez durante unos metros, mientras la exmilitante socialista salía de la sala del hotel donde ha convocado a la prensa.

En ese momento se ha producido un forcejeo entre Aldama y el empresario Javier Pérez Dolset, que le ha empujado para evitar que se acercase a Leire Díez. Dolset, que aparecía junto a la exconcejal socialista en la grabación en la que ambos pedían información comprometedora de mandos de la Guardia Civil, ha declarado que ha acudido esta mañana "en calidad de amigo" para acompañar a Díez.

Aldama ha realizado poco después unas breves declaraciones antes de abandonar el hotel. "Esta señora es una sinvergüenza, al señor Ábalos lo expulsaron directamente del partido. ¿Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel diciendo que esté muerto o amenazan a un civil como a mí?", ha dicho el presunto conseguidor del 'caso Koldo', que también está investigado en la Audiencia Nacional en otra causa por un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos.

"UNA PERIODISTA NO VA AMENAZANDO DE MUERTE"

En una entrevista posterior en Telecinco, recogida por Europa Press, Aldama ha asegurado que quería acudir a la comparecencia porque le parece "bochornoso" lo que "esta señora ha hecho", que es "amenazar a integrantes de la guardia Civil" y convocar una rueda de prensa para decir que lo que hacía en los audios filtrados es parte de una investigación periodística.

"Me parece increíble que se vaya a dar una rueda de prensa a reírse, primero, de todos los españoles; segundo, de los periodistas, como sí sois vosotros y no ella, y de todo el mundo. Me parece indignante", ha añadido, esgrimiendo que los periodistas "no van amenazando de muerte" como sí ha acusado de hacer a la exmilitante socialista.

Aldama también ha afirmado que quería ver "en persona" a una señora que "no conocía de nada", pero que "tanto odio me tiene como para desearme que esté callado o bajo tierra". Tampoco sabía quien era, según ha dicho, al empresario Javier Pérez Dolset, de quien ha denunciado que lo ha empujado "como un macarra" y "casi llegando a las manos".

Después de recalcar que no sabe en qué tipo de investigación periodística se llega a la "extorsión y al chantaje", el presunto conseguidor del 'caso Koldo' ha asegurado que Leire Díez sí trabaja para el PSOE como "fontanera", bajo las órdenes de Santos Cerdán y Pedro Sánchez.

Preguntado por la posibilidad de que Díez le denuncie por increparla durante su declaración a los medios, Aldama ha dicho que responderá con otra denuncia por "cosas más graves". Además, ha ironizado con que "ojalá esta denuncia llegue2, porque aún está esperando la que Santos Cerdán dijo que presentaría en su contra.