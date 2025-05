El Sardinero dictará sentencia para los playoff

Santander/Granada, 31 may (EFE).- El Racing de Santander y el Granada disputarán este domingo, en Los Campos de Sport de El Sardinero, que presentará otro lleno, una 'final' en la que se decidirá quien de los dos conjuntos será uno de los cuatro equipos que jugarán el playoff de ascenso a Primera División.

Al conjunto cántabro le sirve empatar y ganar para poder seguir en la pugna por el ascenso, mientras que al conjunto de José Rojo Martín 'Pacheta' tan solo le sirve ganar.

Los fantasmas del pasado están sobrevolando la cabeza de los racinguistas, y es que, como ya ocurrió la temporada pasada en Villarreal, los santanderinos podrían quedarse fuera de las posibilidades de ascenso tras estar desde la jornada tres entre los seis primeros.

El equipo de José Alberto López llega a este encuentro después de cosechar cuatro jornadas consecutivas sin ganar y tras haber empatado la semana anterior ante un Eldense ya descendido.

Para este partido, el asturiano ha convocado a todos sus futbolistas, a excepción del lesionado Íñigo Sainz-Maza, además, vuelve a la convocatoria el canterano Jorge Salinas.

El once de José Alberto, a priori, no distará mucho respecto al partido del Nuevo Pepico Amat, aunque es probable que vuelvan al once Íñigo Vicente y Juan Carlos Arana, dejándo fuera a Rober y Karrikaburu.

El Granada visita este domingo al Racing de Santander en la última jornada de la fase regular de LaLiga Hypermotion con la obligación de ganar para asegurar su presencia en la fase de ascenso a Primera División.

Las cuentas de los rojiblancos están claras, ya que se meterán en las eliminatorias si ganan y no lo harán si empatan o pierden, salvo que la igualada vaya acompañada de una derrota del Almería en su partido como local ante el Tenerife.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ llega al encuentro en un buen momento, ya que en los dos partidos con el nuevo técnico al frente ha ganado al Deportivo de la Coruña (2-3) y el Castellón (2-1).

Pacheta cuenta para el partido con las bajas por lesión del delantero Borja Bastón y del también atacante brasileño Reinier Jesús, que llevan varias semanas sin poder jugar por problemas físicos.

Se ha recuperado y podrá jugar tras estar parte de la semana trabajando al margen del grupo el lateral Rubén Sánchez, lo que podría provocar que el técnico repita el once inicial que jugó en la pasada jornada ante el Castellón.

La única duda que mantiene en el once es si el puesto de pivote defensivo es para Sergio Ruiz o para el camerunés Martin Hongla, a los que ha alternado en los dos últimos encuentros.

Alineaciones probables:

Racing de Santander: Ezkieta; Michelin, Mantilla, Javi Castro, Mario; Vencedor, Aldasoro; Andrés Martín, Íñigo Vicente, Sangalli; y Arana.

Granada: Luca; Rubén, Manu Lama, Loic Williams, Carlos Neva; Hongla, Gonzalo Villar, Trigueros; Tsitaishvili, Rebbach y Lucas Boyé.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité castellano-manchego).

Estadio: Los Campos de Sport de El Sardinero.

Hora: 18.30. EFE

1012169

1010231

ksm/lcj-jag/agr