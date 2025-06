Sémper (PP) carga contra el PNV por estar "absolutamente callado" ante "los casos de corrupción" del Gobierno

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha cargado contra el PNV por estar "absolutamente callado" ante "los casos de corrupción" del Gobierno, y ha responsabilizado a los socios del Gobierno del nivel de deterioro de la política española que "está resquebrajando la confianza de los ciudadanos".

Así se ha expresado en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, que ha recogido Europa Press, en la que ha asegurado que convendría que alguien dentro del PSOE, o "al menos de sus socios", se atreviera a "levantar la mano y exigir contundencia" ante la intención de "las cloacas" socialistas de "tapar la corrupción que afecta al entorno de Pedro Sánchez".

"Nos acordamos todos de aquello de 'No hay pan para tanto chorizo', ¿verdad? 'Dimitir no es un nombre ruso', eso lo decían los que se manifestaban en el 15M como Sumar y Podemos. O cómo calla el Partido Nacionalista Vasco, silente, absolutamente callado ante los casos de corrupción", ha afirmado.

Sémper, que fue portavoz del PP en el Parlamento Vasco, también ha señalado que en los audios filtrados de la militante del PSOE Leire Díez, en los que se la escucha tratando de intercambiar favores con la justicia con información comprometedora para desacreditar a la UCO, ella dice que "tiene capacidad para interceder ante la Diputación Foral de Vizcaya", que casualmente está en manos de los jetzales.

"Es decir, todos los socios del PSOE son absolutamente corresponsables de lo que está sucediendo en este momento. Lamentablemente, porque el nivel de deterioro de cómo se está resquebrajando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones nos afecta a todos. No solo afecta al PSOE y al gobierno del PSOE, sino que afecta al buen nombre de la política", ha agregado.

EL PSOE "NO HA APRENDIDO NADA"

En este punto, el portavoz 'popular' ha lamentado que el PSOE "no ha aprendido nada" sobre que ante los casos de corrupción "lo único que cabe hacer es transparencia, asunción de responsabilidades y respeto a los procedimientos judiciales".

Al hilo, se ha preguntado "cuándo un partido político ha saldado sus errores" y si cabe hoy aún recordarle "al PSOE los GAL" y otros casos de corrupción del pasado. En su opinión, no lo es y la única intención del PP es "fiscalizar la acción del Gobierno" señalando "aquello que no funciona".

"Fontaneras del PSOE, miembros del PSOE comprometiendo la acción de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado, incluso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, buscando información que desacredite a quien está investigando la corrupción, como es un teniente coronel de la Guardia Civil", ha enumerado.

Preguntado por un tuit del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el que utiliza el lema del PP para su manifestación del 8 de junio, 'Mafia o democracia', relacionando a Alberto Núñez Feijóo con un narcotraficante, Sémper ha asegurado que prefiere "no entrar en esos términos" porque rechaza "esa forma de hacer política" a través de Twitter.

CONVIENE "NO QUEMAR BALAS" CON LA MOCIÓN DE CENSURA

Sémper también se ha referido a los apoyos que ha solicitado Feijóo a los socios del Gobierno para que sostengan una moción de censura contra Pedro Sánchez, aunque ha apelado a la "serenidad" y a no engañarse, con tal de "mantener en pie lo poco que pueda quedar de institucionalidad, de rigor y de fortaleza".

"En un momento como este, nosotros creemos que tenemos que aportar contundencia, pero también serenidad. Y la moción de censura conviene recordar que una vez que la presentas estás un año que no puedes volver a presentarla. Y lo que va a pasar en las próximas semanas es de tal envergadura que conviene tampoco quemar balas", ha advertido.

El vicesecretario 'popular' ha asegurado que su partido va a ir "con cabeza, con contundencia, y respondiendo a los intereses de la mayoría social de españoles", por lo que ha llamado a los españoles a acudir a la manifestación convocada en Madrid el próximo 8 de junio contra el presidente del Gobierno.

Según ha defendido, la marcha responde al "enfado de la sociedad española" en un "un momento crítico para la credibilidad de las instituciones", para el propio sistema democrático y para "la salud de nuestro sistema". "Conviene que los españoles utilicen una herramienta constitucional como es la manifestación (...) para decir que esto es insoportable", ha añadido Sémper.

"Es una manifestación a la que convocamos no solo a votantes del PP, esta no es una manifestación del PP para el PP, es una manifestación para que acudan votantes del PSOE hartos de todo, votantes de Vox hartos de todo, y ciudadanos que no tienen ninguna adscripción ideológica, que no soportan lo que está viendo la sociedad española", ha sentenciado.