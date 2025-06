Epifanio, sobre su futuro: "Ya veremos qué pasa"

A Coruña, 30 may (EFE).- Diego Epifanio, entrenador del Leyma Básquet Coruña, agradeció, tras la derrota ante el Baskonia, la ovación con la que los aficionados naranjas despidieron al equipo pese al descenso a Primera FEB.

“El equipo se merecía esa ovación, creo que es el reflejo de la comunión que ha habido entre el equipo y la afición. Ha sido muy emocionante. Se pone fin a nuestra andadura en la ACB. Han pasado muchas cosas, pero lo que no se ha perdido es esa unión con la grada. Una lástima que los resultados nos hayan hecho terminar últimos”, indicó.

En una larga comparecencia ante los periodistas, el técnico burgalés incidió en que no sabe qué pasará con su futuro pese a que tiene contrato una temporada más.

“Ya veremos qué pasa. A todos nos hacía mucha ilusión competir en la liga Endesa y tristemente se ha acabado hoy. La temporada ha sido muy dura, no quiero hacer muchos análisis ahora en caliente. No es el momento de buscar un culpable, esto es una familia”, afirmó.

“Cuando no ganábamos, me aguantaron en el puesto y eso es mucho de agradecer. Lo hizo la anterior directiva y también la nueva, que me ha dado mucha confianza. Sé que hay un desgaste porque las derrotas influyen mucho, por eso entiendo que no tienen un papel fácil”, añadió.

Calificó como “una pasada” lo vivido durante estos tres años en A Coruña, y pidió valorar lo que “socialmente” ha conseguido el club con su ascenso a la máxima categoría.

Sobre el partido, dijo que “hemos competido muy bien, los chicos se han dejado el alma como durante toda la temporada, pero no nos ha dado para ganar”. EFE

