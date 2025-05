María Vasco: "Me gustaría volver a Sídney, tengo esos Juegos y la medalla muy presentes"

David Ramiro

Madrid, 29 may (EFE).- El 28 de septiembre del 2000 María Vasco hizo historia. Logró la medalla de bronce en los 20 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos de Sídney y consiguió una gesta histórica. Esa carrera aún la tiene muy presente pese a que han pasado veinticinco años. Por eso, a esta pionera de la marcha española le gustaría "volver" a la ciudad australiana para recordar viejos momentos.

María Vasco (Barcelona, 1975) puede presumir de una carrera deportiva intachable repleta de éxitos. Cinco participaciones en Juegos Olímpicos (Atlanta'96, Sidney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012) avalan su trayectoria repleta de éxitos.

Retirada desde 2013, la deportista catalana vive desde hace unos años en Menorca, desde donde atiende a EFE para hablar de sus recuerdos deportivos, el momento personal que vive y ese homenaje que recibirá del Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom el 1 de junio.

P: Esta semana recibe un homenaje del Gran Premio Internacional Madrid Marcha. ¿Qué sintió al conocer la noticia?

R: Sentí algo de vértigo porque son veinticinco años de la medalla. También mucha felicidad porque además tengo ganas de ver esta competición en Madrid y si encima me hacen un homenaje la felicidad es doble.

P: Como espectadora, ¿cómo está viendo la marcha española en estos últimos tiempos?

R: En pleno auge, está muy bien, tanto femenina como masculina. Tenemos un cartel muy importante de gente, pese la retirada de Álvaro Martín, que se fue por la puerta grande. Seguimos teniendo mucha gente buena y las generaciones se van reponiendo. Lo vimos en el último Campeonato de Europa con todas las medallas que se ganaron.

P: ¿Se siente pionera de la marcha femenina?

R: Tengo que decir que sí. A lo mejor queda un poco egocéntrico decirlo pero mucha gente que me ha escrito estos últimos años me han dicho que se enamoraron de la marcha atlética por mí o que me tienen como una referente o ídolo. Me siento orgullosa de ser la primera mujer española en conseguir una medalla olímpica en atletismo y encima en marcha. Estoy muy contenta por ese logro.

P: Su imagen parece estar en el imaginario popular de la sociedad española. ¿Lo ve así?

R: La medalla de María Vasco fue muy inesperada. Era una chica jovencita, de 23 años. Y además siempre he sido una atleta muy reivindicativa. Para bien o para mal, siempre he expresado lo que quería pero también siempre he estado al pie del cañón en las competiciones. He caído bien pero también he estado en cinco Juegos Olímpicos y son muchos años de deporte al más alto nivel. Yo creo que eso la gente lo valora.

P: Se retiró en 2013. Con el paso del tiempo, ¿echa de menos la competición?

R: Los primeros años, incluidos los primeros Juegos de Río 2016 e incluso los segundos de Tokio, lo pasé un poco mal. Llevaba cinco Juegos estando detrás de una línea de salida y verlo por la tele me hacía saltar las lágrimas. También es cierto que yo me retiré porque quise. Ya no me motivaba la competición ni el entrenamiento de alto nivel. Yo notaba que no sonreía por ir a un Mundial más. Hay gente que se retira por una lesión, que es más duro, pero yo no. Ahora veo la tele y pienso en cuando competía yo. Ahora entreno corriendo y me dejo la piel, es algo que siempre llevas ahí, pero hay que ser conscientes de que el deporte tiene fecha de caducidad y la mía fue bastante avanzada.

Cinco Juegos fueron veinte años en la élite y tampoco hay que arrastrarse. Lo que hizo Álvaro Martín fue una brutalidad. Retirarse después de dos medallas olímpicas es genial. Yo me retiré cuando no era feliz.

P: ¿Recuerda mucho aquella carrera en Sidney 2000?

R: Me gustaría volver a Sidney pero está muy lejos. Quiero ir dónde hice historia. Han pasado muchos años, veinticinco, pero echo la mirada atrás y no son tantos años. Tengo la competición muy presente y de vez en cuando la recuerdo.

P: ¿Cómo vive los continuos cambios que se están produciendo en la marcha con las nuevas distancias y los nuevos formatos?

R: Tengo que decir, por desgracia, que es algo que llevo viviendo desde que conseguí la medalla olímpica. Ya en aquel momento se hablaba de que igual en los siguientes Juegos no habría marcha. Siempre ha estado colgando de un hilo y los cambios que se están haciendo me dan mucha pena. Hay mucha gente que tiene mucha ilusión por preparar un Mundial y unos Juegos y hay que recordar a los que mandan que también son personas. Seres humanos que se dejan todo. La gran mayoría viven del sueño olímpico. Un relevo mixto es muy atrayente y no hay que olvidarse del público y de la televisión pero más allá de eso, los marchadores son personas. No se puede jugar con la gente.

P: ¿Tiene relación con las nuevas generaciones de marchadores?

R: Sí. Con María Pérez tengo un poco más de relación porque ha estado en casa, pero siempre me encanta felicitar y dar ánimos a los deportistas. Contacto, aunque sea por redes sociales, tengo.

P: Desde hace unos años vive en Menorca. ¿Por qué ese cambio de Barcelona a Menorca?

R: Necesitábamos un cambio mi marido y yo y decidimos probar Menorca. Pensé que no iba a aguantar porque el primer año mantenía mi trabajo en Barcelona e iba y venía pero ahora ya no. Hace tres años estoy estable. No sé si acabaré aquí o no porque al final cuesta. Es una isla pequeña aunque me da mucha calidad de vida. Hay mucha calma excepto cuando vienen los meses de verano. Es bonito, tranquilo y para hacer deporte hay muchas cosas pero necesito salir de aquí al menos una vez al mes. Echas de menos a tu gente y las amistades están fuera. También digo que ahora vivir en una gran ciudad me costaría.

P: Al margen del deporte, ¿a qué se dedica?

R: Soy entrenadora personal y estoy certificada en método 'Gyrotonic'. Es un método de estiramiento en máquina para descomprimir y alargar. Es algo que me hubiese gustado como profesional porque tonificas y alargas. Luego tengo un grupo de cincuenta chicas a las que entreno. Un grupo de deporte salud. Nos dedicamos a tonificar y cardio. Tres veces a la semana: lunes, miércoles y jueves. Es un grupo que creé nada más llegar a la isla y estoy muy contenta. No es competitivo, es solo de chicas y es para disfrutar.

P: Sigue practicando deporte y también compitiendo, aunque ahora más como popular

R: El 8 de junio haré la carrera Vintage en Madrid. Hace tiempo que no me pongo un dorsal y esa carrera creo que es rápida y me han hablado muy bien. En Madrid metes una patada y hay muchas carreras. Es una pasada el movimiento que hay de carreras populares. EFE