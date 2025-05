BNG pide una movilización masiva en las marchas del próximo domingo contra la "bomba ambiental" de Altri

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido una movilización masiva contra el proyecto que Altri plantea para Palas de Reis (Lugo) en la marchas que tendrán lugar el próximo domingo contra las macrocelulosas.

Pontón ha visitado este jueves la granja avícola Pazo de Vilane, en el ayuntamiento de Anatas de Ulla, un acto del que ha informado el BNG en un comunicado y en el que ha definido a esta explotación como un ejemplo perfecto de emprendimiento que demuestra que desde el rural se pueden poner en marcha proyectos que crean riqueza y puestos de trabajo desde el respeto al medio ambiente y al territorio.

Según ha indicado, está granja, especializada en la producción de huevos camperos de calidad, genera 90 puestos de trabajo, cuenta con 16 núcleos de producción que se traducen en cinco millones de docenas de huevos al año, un proyecto que revitaliza y asienta población en el rural, con epicentro en Antas de Ulla, ayuntamiento en la comarca de Ulloa en la que, conforme ha censurado, el gobierno de Rueda quiere imponer la macrocelulosa de Altri.

"Inexplicablemente esta riqueza, este empleo, este rural vivo y activo está amenazado por el empleo del PP de imponer Altri, una auténtica bomba ambiental en el corazón del rural, que el gobierno del señor Rueda a quiere colocar en el corazón de Galicia, pese a que supone poner en riesgo miles de puestos de trabajo y el medio de vida de miles de familias, un riesgo que hay que frenar", ha subrayado.

Con ese objetivo, la líder del BNG considera clave seguir con la movilización social y, por eso, apela a una movilización masiva en la marcha contra las macrocelulosas convocada para este domingo, que partirá de Pontevedra y de Marín para juntarse simbólicamente ante la sede de Ence.

"Galicia quiere industria, pero industria del siglo XXI, innovadora y de vanguardia, respetuosa con el medio ambiente, industria de futuro", ha sostenido para censurar que el gobierno del PP "solo quiere ofrecer pasado, volver al pasado del franquismo industrial de las macrocelulosas contaminantes".

Así, Pontón ha afirmado que en 1963 fue Ence, en 2025 Altri. "Sesenta años después lo único que ofrece el PP es el mismo franquismo industrial de las macrocelulosas", ha denunciado la líder del BNG.

"Aniquilaron la riqueza de la Ría de Pontevedra pero no le vamos a pedir que hagan lo mismo con la Ría de Arousa, ni con la comarca de Arzúa-Ulloa, ni con el Río Ulloa. No le vamos a permitir que pongan los intereses de Altri por encima de la vida de las personas", ha recalcado, al tiempo que le pedía a Rueda que rectifique porque "aún está a tiempo de dejar de ejercer de comercial de Altri para ponerse al lado de Galicia".

"Desde Antas de Ulla, visitando un proyecto innovador y de referencia como es Pazo de Vilane, le pido a Rueda que rectifique, que defienda los intereses de Galicia, de la gente del rural y de la gente del mar. Altri es un atentado ecológico contra Galicia y, desde el BNG, vamos a hacer todo lo posible para que no se lleve a cabo, mano a mano con la ciudadanía que quiere un futuro para este país, que no pasa ni por envenenar nuestros montes, ni nuestros ríos y rías, ni nuestro medio rural", ha explicado.

Pontón ha sostenido que Altri supone quitarle a la gente del rural su medio de vida, convertir el monte en un polvorín avanzando en la eucaliptización, ignorando el cambio climático y el drama de los incendios.

"No queremos para Galicia una macrocelulosa de una multinacional portuguesa que quiere venir aquí en UTE con empresas amigas del PP a hacer lo que no le dejan hacer en Portugal, queremos industria del siglo XXI y no proyectos contaminantes que nadie más quiere pero aquí encuentran en el PP un aliado", ha concluido.