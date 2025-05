Los compromisos con la CNMC favorecen la inclusión y la cohesión territorial, según BBVA

Madrid, 28 may (EFECOM).- Los compromisos "sin precedentes" que el BBVA asumió ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para poder tomar el control del Sabadell favorecen, a juicio de la propia entidad, la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos.

Además, preservan la competencia, especialmente en los territorios en los que el grupo conjunto tendrá mayor presencia, como Cataluña, según destacó el presidente del BBVA, Carlos Torres, el día que la CNMC autorizó por unanimidad la operación sujeta a condiciones.

El banco trataba de responder a las preocupaciones trasladadas por el Gobierno desde un primer momento, con unos compromisos que iban más allá de garantizar la competencia, y no veía razones de interés general para que la operación acabara llegando al Consejo de Ministros.

Sin embargo, el Ministerio de Economía decidió este martes elevar la cuestión en base a su propio análisis y después de que lo solicitaran cinco departamentos: Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Industria y Turismo; y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicaba que hay que profundizar en el análisis y el seguimiento del potencial impacto de esta operación en elementos "tan importantes y vitales" para la economía como pueden ser la protección del empleo, la inclusión financiera o la cohesión territorial.

Desde el primer día que se anunció la opa, el presidente del BBVA trasladó que cualquier ajuste de plantilla se haría, como siempre, de forma negociada con los sindicatos. En 2021 tanto el BBVA como el Sabadell redujeron sus plantillas y más de 2.800 empleados quisieron acogerse a las condiciones de salida y no pudieron hacerlo.

En cuanto a la inclusión financiera, entre los compromisos del BBVA con la CNMC está no cerrar oficinas cuando no haya otra a menos de 300 metros, tampoco en códigos postales con renta per cápita inferior a 10.000 euros, ni donde queden menos de tres competidores, ni en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Asimismo, garantizó que mantendrá las condiciones comerciales para pymes y autónomos en determinadas zonas y el volumen de crédito circulante a todas las pymes y autónomos de Banco Sabadell durante tres años, ampliables a cinco.

El BBVA se comprometió también a mantener el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%.

Para la cohesión social, en las comunidades autónomas donde la cuota en el segmento de crédito a pymes de la entidad resultante sea mayor (Cataluña e Islas Baleares), ese compromiso aplicará a las pymes cuya cuota agregada sea al menos del 50 %. EFECOM