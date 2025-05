Almeida hace un "requerimiento a la dignidad" con los demandantes de asilo porque no pueden ser tratados "como bultos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado a la Corporación en el Pleno que se ha hecho un requerimiento al Gobierno que no es sólo jurídico sino también "a la dignidad" con los demandantes de asilo porque no pueden ser tratados "como bultos".

Ha sido el portavoz del Grupo Popular, Carlos Izquierdo, el que ha preguntado a Almeida en el Pleno "por qué cree que el Gobierno de España no está cumpliendo con el sistema de acogida de protección internacional a todas las personas en solicitud de asilo".

El primer edil ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no tener una política de inmigración clara. Esto les ha llevado a formular un requerimiento al Gobierno, de fondo las personas que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. "No es un requerimiento únicamente para que asuma las competencias sino para que entienda que las personas no pueden ser tratadas como bultos, que es lo que está haciendo con los solicitantes de asilo", ha condenado.

El Ayuntamiento de Madrid "tiene una red de acogimiento de 1.830 plazas. De esas 1.830, 630 plazas son para recursos de personas que se encuentran en situación de emergencia social. De esas 630, hay 350 ocupadas por solicitantes de asilo en estos momentos que el Gobierno de España se niega a acoger, que están en los recursos municipales una media de 131 días, cuando la ley dice claramente que a los tres días es competencia del Gobierno de España", ha indicado Almeida.

"Todas las semanas se le da traslado del listado de esas personas al Gobierno de España sin que ni siquiera acuse de recibo ni haga por supuesto nada. En el mes de enero solo se produjeron nueve derivaciones de solicitantes de asilo a los recursos del gobierno de España", ha concretado.

"NO LES VAMOS A DEJAR EN LA CALLE"

Almeida ha asegurado que, con independencia del requerimiento, el Consistorio "no les va a dejar en la calle" y les va a seguir acogiendo. "Les vamos a seguir dando recursos, aunque consideremos que no es de nuestra competencia y mientras se resuelve el proceso judicial. Para nosotros no son bultos ni trastos. Para nosotros no es un argumentario político ocuparnos de las personas. Para nosotros, nuestros recursos sociales están a disposición de todos aquellos que lo necesiten", ha aseverado.

Para Almeida la "vergüenza es la de un Gobierno de España, que les va a recibir al puerto de Valencia y que cuando están en Madrid se desentiende, los deja tirados y los deja al Ayuntamiento". "Nosotros, gracias a Dios, no somos el gobierno de España. Somos el gobierno de la ciudad de Madrid, una ciudad solidaria, abierta y acogedora. Eso sí, cuando los tribunales nos den la razón no nos alegraremos porque nos den la razón jurídica pero sí será la prueba de que tenemos un Gobierno que las personas les importan absolutamente nada", ha subrayado.