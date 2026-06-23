La Guardia Civil practica un registro en dependencias del Ayuntamiento de Soria

Soria, 23 jun (EFE).- Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil están practicando un registro en dependencias del Ayuntamiento de Soria por unas diligencias abiertas por la sección civil y de instrucción 3 del tribunal de instancia de la ciudad que tendrían que ver con el área de Comercio del consistorio.
Según ha informado la Subdelegación del Gobierno de Soria, los agentes están registrando estas dependencias desde primera hora de esta mañana. EFE
(foto) (vídeo)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
El sector de recobro recuperó en España 13.345 millones en 2025, un 3,8 % más
Identifican una alteración genética clave en la enfermedad de Rendu-Osler
Escrivá cuestiona que la protección al desempleo en España incentive volver a trabajar
La UCO sitúa al PNV en el caso Leire por su interés en la ayuda a Tubos Reunidos
Figaredo (Vox) llama "psicópata" a Sánchez y denuncia que trabaja en un "pucherazo electoral" nacionalizanzando nietos
MÁS NOTICIAS