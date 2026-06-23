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La Guardia Civil practica un registro en dependencias del Ayuntamiento de Soria

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Soria, 23 jun (EFE).- Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil están practicando un registro en dependencias del Ayuntamiento de Soria por unas diligencias abiertas por la sección civil y de instrucción 3 del tribunal de instancia de la ciudad que tendrían que ver con el área de Comercio del consistorio.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno de Soria, los agentes están registrando estas dependencias desde primera hora de esta mañana. EFE

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