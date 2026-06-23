Detenida una mujer en Tortosa por difundir mensajes racistas, anti-LGTBIQ+ e islamófobos

Tarragona, 23 jun (EFE).- Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves en Tortosa (Tarragona) a una mujer de 40 años por difundir de manera continuada, a través de la red social X, mensajes con contenido racista, xenófobo, anti-LGTBIQ+, antisemita e islamófobo, susceptibles de constituir un delito de incitación al odio y a la discriminación.

Según informa la policía catalana este martes, la mujer, que no tenía antecedentes policiales, pasó el pasado viernes a disposición del juzgado de instrucción de Tortosa, que decretó su libertad provisional con la obligación de comparecer ante el juzgado siempre que sea requerida. La causa está abierta por un delito de odio.

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La investigación, desarrollada por la Comisaría General de Información, se inició a raíz de la publicación reiterada de mensajes discriminatorios en la red social X.

Los Mossos d'Esquadra recuerdan que, a través de la Comisaría General de Información, desempeñan funciones especializadas en la investigación de personas y organizaciones presuntamente vinculadas a delitos de odio y discriminación en Cataluña, y reiteran su firme compromiso con la prevención y persecución de estas conductas, así como con la protección y promoción de los principios de convivencia, respeto y cohesión social. EFE

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