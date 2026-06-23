El Racing tiene intención de recurrir la sanción que propone Antiviolencia por el ascenso

Santander, 23 jun (EFE).- El Real Racing Club tiene intención de recurrir la sanción por la celebración del ascenso planteada por la Comisión Antiviolencia, que propone el cierre de los Campos de Sport de El Sardinero durante dos meses y 200.000 euros de multa.

Según un informe de la Oficina Nacional de Deportes de la Policía Nacional, al acabar el partido contra el Real Valladolid, en el que el Racing certificó el ascenso a Primera División, el pasado 16 de mayo, se produjo invasión de campo y se activaron varias bengalas entre la multitud.

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El aforo del campo, añade ese informe, se vio desbordado por el acceso masivo de personas que esperaban fuera para unirse a las celebraciones y, según captaron las cámaras de seguridad, estos seguidores accedieron a través de cuatro puertas exteriores del recinto "sin ningún tipo de control" y provocaron situaciones de "enorme riesgo por tapones, aplastamientos y caídas".

Fuentes del club han señalado a EFE que no se puede asimilar lo que ocurrió con hechos violentos y consideran que no hubo violencia de ningún tipo ni hacia los jugadores del conjunto visitante, ni hacia sus aficionados ni tampoco hacia el colectivo arbitral.

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Reconocen esas mismas fuentes que la celebración sobre el campo no está contemplada en la norma y, aunque apuntan que se trata de una tradición en el mundo del fútbol, entienden que suponga una multa.

Pero desde el Racing no comparten ni el cierre del estadio ni tampoco la cantidad propuesta para la multa.

El club cántabro ya ha recibido la notificación de esta propuesta de sanción, que aún tiene que ser ratificada. EFE