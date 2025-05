Podemos insta al Gobierno a aprobar mañana por real decreto el embargo de armas a Israel

(Actualiza la NA1111 con declaraciones de la portavoz de IU sobre este asunto)

Madrid, 26 may (EFE).- El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha instado este lunes al Gobierno a aprobar mañana mismo en el Consejo de Ministros el embargo de armas a Israel, tras opinar que no tiene una "verdadera voluntad" de que sea así.

Fernández ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa después de que este domingo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendiera el embargo de armas a Israel en la reunión de ministros árabes y europeos de Madrid.

"Todo lo que no sea aprobar mañana mismo en Consejo de Ministros el embargo total de armas a Israel será una prueba evidente de que el Gobierno no tiene ninguna voluntad real de cancelar los contratos con Israel", ha señalado.

Para Fernández, la "complicidad" del Ejecutivo con Israel "sigue intacta" porque cree que si de verdad estuviera interesado, lo hubiera hecho ya.

En este sentido, ha animado a la ciudadanía a que salga a la calle para presionar al Ejecutivo para que rompa las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y para que decrete de una vez por todas ese embargo total de armas.

Sobre este asunto se ha pronunciado la portavoz federal de IU, Eva Sempere, que ha celebrado que el Ejecutivo haya defendido ante veinte país el embargo de armas, aunque ha añadido: "Vamos tarde frente a un genocidio de esta magnitud como el que estamos asistiendo en directo día a día".

"Necesitamos urgentemente, más allá de titulares, medidas que permitan actuar ahora, porque vamos tarde. Mañana es tarde, pero es que hoy es tarde y lleva siendo tarde demasiado tiempo", ha comentado.

Por otra parte, Podemos ha exigido al Ejecutivo que apruebe mañana igualmente la regularización de inmigrantes, mediante real decreto, sin llevarlo al Parlamento, para acabar con la incertidumbre de casi un millón de personas que están en situación de precariedad.

Podemos también ha expresado su rechazo total a la ley de vivienda que ha presentado el PSOE por considerar que es una medida de derechas que aumenta los regalos a los rentistas en lugar de luchar contra la especulación.

"La propuesta del PSOE no solo no va a bajar lo precios, sino que van a aumentar todavía más lo beneficios de los rentistas. Para eso, que el PSOE que no cuente con Podemos", ha recalcado.

Fernández ha insistido, además, en que si el Gobierno quiere sus votos tiene que aprobar sus medidas: una bajada por ley de los alquileres y prohibir la compra de vivienda que no sea para residir. EFE