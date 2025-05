Melody reconoce discrepancias con la puesta en escena en Eurovisión: "Todo es mejorable"

Madrid, 26 may (EFE).- Melody ha pedido comprensión este lunes tras su semana ausente de los focos después de su paso por Eurovisión 2025 en pro de la salud mental y la conciliación familiar y, aunque se ha mostrado "muy orgullosa" del trabajo realizado, también ha reconocido que "todo es mejorable".

"La puesta en escena me parece muy bien pero yo hubiese hecho una apuesta mucho más potente, porque yo doy para crear lo que queráis. Pero una vez que gané Benidorm Fest, la candidatura pasa a ser de RTVE y ellos deciden lo que quieren", ha señalado, antes de confesar que "había muchas cosas con las que no estaba de acuerdo" y que sufrió "mucho" por ejemplo con el telón.

Su comparecencia se ha producido más de una semana después de su participación en Eurovisión 2025 con 'Esa diva' en Basilea (Suiza), donde concluyó en el antepenúltimo puesto. Tras la misma, decidió no comparecer ante la prensa ni viajar a Madrid al día siguiente, ausentándose asimismo del programa 'La revuelta' el lunes pasado.

"Me sorprende mucho la que se ha liado y la expectación tan grande que tiene que llegue a España y hable; algo muy bueno habrá pasado", ha dicho en uno de los platós de RTVE en Prado del Rey (Pozuelo de Alarcón), completamente abarrotado de periodistas.

Tras volver a ver su actuación en la gran final la ha calificado de "emocionante" y ha destacado su "gran dificultad" para cantar con esos "cambios de lugar, de vestuario, de posiciones". "Me siento muy orgullosa; en mi cara solo me puede salir una sonrisa", ha declarado.

Ha sido después cuando ha procedido a leer un escrito que ha redactado, en el que en primer lugar ha dado las gracias a toda España por "volcarse de una manera increíble": "'Esa diva' va mucho más allá de una candidatura de Eurovisión, porque ha conseguido que España se una más y que todos vayamos a una gracias al arte".

"Fuimos testigos de un día que hizo historia, porque fue el más visto en los últimos 17 años para RTVE", ha subrayado Sergio Calderón, director de la televisión pública, ante un pase visto por más de 6,1 millones de personas y un 50,4% de cuota de pantalla.

Sobre su aparentemente repentina fuga de la prensa al acabar la final, ha asegurado que "antes de terminar Eurovisión" ya había comentado a su representante que necesitaba días de descanso porque estaba "muy agotada".

"Necesitaba estar con mi hijo y mi familia. Han sido muchos meses en los que he priorizado el trabajo porque di mi palabra de estar a tope. Pedí, y lo dejé claro que, una vez que terminara, me iba unos días a mi casa. Me ha sorprendido el revuelo total", ha insistido.

En ese sentido, ha denunciado que "se habla mucho de la conciliación familiar" y se ha sorprendido "que no se entendiera" que necesitara unos días con su bebé, además de recriminar los comentarios del equipo de David Broncano y 'La revuelta' tras su ausencia del programa.

"Me ha dolido que compañeros han hecho comentarios despectivos hacia mi persona. No me parece. Cuando he pedido días de descanso, también está por encima de todo la salud mental y hay programas que se han reído", ha destacado.

Por esa razón ha afirmado que "ahora mismo" no está entre sus planes acudir a 'La revuelta'. "Voy a ir a los programas donde se me respete y me den mi sitio. Estoy abierta a unas disculpas. Todos nos podemos disculpar, yo la primera", ha añadido.

También ha negado los rumores sobre las horas posteriores a la final, como que echara del camerino a todo el mundo: "No es mi rol. Yo no soy así. Nunca lo he hecho ni lo haré. Mi calidad humana no me permite tratar a mis compañeros como no quiero que me traten a mí".

Ha pasado sin embargo por encima de la sombra del segundo puesto de Israel gracias al impulso del televoto, sobre la amenaza de multa de la UER a RTVE por contextualizar el momento en plena ofensiva en Gaza así como el cruce de acusaciones políticas desencadenadas en España a raíz de la posición del gobierno de Pedro Sánchez: "No voy a pronunciarme porque no soy político, soy artista".

"Para mí lo más importante profesionalmente hablando es la música y respetar el espíritu en paz con el que nació Eurovisión de unir pueblos con la música. Hay cosas que se salen del ambito artístico y yo, de lo que no sé, no hablo. Pero por encima de todo, lo que más deseo es que haya amor y paz y que esos conflictos en muchos lugares del mundo se acabasen", ha dicho a ese respecto. EFE