Marc Bernal cumple la mayoría de edad y ultima su puesta a punto tras la grave lesión

Barcelona, 26 may (EFE).- El canterano Marc Bernal ha cumplido este lunes la mayoría de edad, mientras ultima la recuperación de la grave lesión que le ha mantenido de baja toda la temporada, después de su fulgurante estreno con el equipo de Hansi Flick en el inicio del campeonato.

El técnico alemán apostó por este joven y espigado centrocampista y lo puso de titular en el primer partido de la temporada, en Mestalla, en la posición de mediocentro defensivo.

Sin embargo, el 27 de agosto se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda con una lesión asociada en el menisco externo en Vallecas, en el tercer partido de la temporada. Pasó por el quirófano y se acabó su temporada, una campaña en la que tuvo una aparición fulgurante.

El club catalán renovó en septiembre el contrato del jugador, que se activa al cumplir este lunes con la mayoría de edad. Su nuevo contrato será hasta junio de 2029 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Ahora, ultima su recuperación y todo apunta a que estará disponible para el próximo torneo Joan Gamper (9 o 10 de agosto). En unas declaraciones a Barca One, el canal oficial del Barcelona, Bernal ha comentado que ha "aprendido mucho" con todo el proceso de recuperación que ha vivido.

"He aprendido mucho, sobre todo a ser fuerte e intentar no pensar cuando las cosas no van bien. Había momentos en los que solo quería estar en casa y dormir todo el día", ha asegurado.

Ha desvelado que cuando Flick decidió apostar por él, el entrenador le dijo que hiciera lo que sabía hacer. "Siempre me dijo que confiaba en mí", ha dicho. EFE