El Club Reno, un 'tiny desk' madrileño para la música elegante del francés Lenparrot

Madrid, 26 may (EFE).- El cantante francés Lenparrot ha desplegado este fin de semana su música elegante e independiente en el escenario insólito de una tienda muebles en El Rastro donde se ha celebrado la segunda sesión del Club Reno, un 'tiny desk' madrileño que organiza pequeños conciertos donde poder disfrutar de un buen sonido.

Lenparrot ha sido el segundo invitado a estas sesiones que abrió Soleado –un grupo de fusión indie-folk formado por Juanma Latorre, guitarrista y compositor de Vetusta Morla, y Ester Rodríguez, cantante y compositora– el pasado mes de enero.

Se trata de recoger el espíritu de 'Tiny Desk' -los miniconciertos del programa de radio All Songs Considered de la cadena pública estadounidense NPR Music- concebidos para escuchar música en un ambiente de cercanía.

En este caso, el francés ha venido a presentar ante un grupo de invitados, con emisión en directo en redes sociales, su último disco, 'La Conversation', el primero que ha grabado íntegramente en su idioma natal tras dos anteriores en inglés ('And then He', 2017 y 'Naufrage' 2016).

Aunque en esta decisión idiomática han influido diversos factores, uno importante fue la recomendación de uno de sus mayores referentes, el artista Dominique A, que, al igual que Lenparrot, es de la ciudad de Nantes.

"Tenemos amigos en común y nos hemos visto de vez en cuando. Le regalé mi anterior disco y me dijo que le había gustado mucho pero que en realidad le fastidiaban los cantantes franceses cantando en inglés, porque es imposible competir con la lengua natal para contar historias. Me hizo pensar", relata a EFE.

Lenparrot viene de una familia de músicos clásicos y su abuelo, que falleció hace dos años, fue quien realmente le puso "detrás del piano" a los 5 años, relata. "Cuando tenía esa edad les dije a mi madre y a mi abuelo que quería ser Freddie Mercury. Bromas aparte, para mí fue un privilegio que me apoyaran", destaca. EFE