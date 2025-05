Oltra, tras el descenso: ”Tuvimos dignidad y carácter, pero no nos ha dado”

Elda (Alicante), 25 may (EFE).- El entrenador del Eldense, José Luis Oltra, aseguró tras el descenso matemático de su equipo este domingo que tuvieron "dignidad y carácter" y dijo que él se ha "dejado el alma" que no que no ha podido ser.

"No nos ha dado”, admitió el técnico azulgrana. "Era muy difícil al no depender de nosotros mismos. Quiero dar las gracias a la afición por su apoyo hasta el final. El equipo lo ha intentado y peleado, pero no nos ha dado porque hemos sufrido un cúmulo de circunstancia que nos han condenado”, aseguró.

"El equipo ha tenido dignidad y carácter. Yo me he dejado el alma y lo siento por mucho por los míos, la afición y la gente del club. Cada año descienden cuatro y hasta la penúltima jornada hemos mantenido viva la llama”, añadió

La respuesta final de la grada ha dejado huella al entrenador del Eldense. “Ha sido muy emocionante ver a la afición entregada pese al descenso y que en un día tan triste te despida con aplausos. Así, va a ser más fácil volver. Ahora toca hacer un buen proyecto para volver rápido”, apuntó.

Oltra no quiso hablar de su continuidad o su marcha. "Hoy tocaba estar centrado en el partido y no es momento de hablar de estas cosas. No me he planteado nada en este sentido", aseguró.

EFE

1011189

jas/nhp/jl