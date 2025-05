Miles de personas claman en Madrid por una sanidad más pública y con mayor presupuesto

Madrid, 25 may (EFE).- Miles de personas han clamado este domingo en la madrileña plaza de Cibeles por una sanidad más pública y con mayor presupuesto en una manifestación que ha cargado contra el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso.

Convocada por la plataforma 'Vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid' y que según Delegación del Gobierno ha contado con 30.000 personas, la protesta ha reivindicado una sanidad menos "privatizada" y ha reprochado el "desmantelamiento" de la Atención Primaria.

La protesta ha partido a las 12:00 horas desde cuatro columnas diferentes -plaza del Doctor Marañón (norte), Atocha (sur), Hospital de La Princesa (este) y plaza de Callao (oeste)-, que han convergido en la plaza de Cibeles, donde se ha leído un manifiesto repleto de quejas contra el Gobierno regional madrileño.

"Un personal sobreexplotado, una salud mental abandonada y unas demoras insoportables en la Atención Primaria" han sido algunos de los reproches citados en un manifiesto que ha precedido las críticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Con representación sindical y de varios partidos de la izquierda, la manifestación ha contado con pancartas por una sanidad que "no se vende", sino que "se defiende" y, en ese sentido, Ricardo Chacón, miembro de la plataforma convocante, ha criticado que las privatizaciones "no están funcionando" y "no buscan el beneficio" del paciente.

Por su parte, Luis López, otro de los portavoces de 'Vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid', ha incidido en la necesidad de invertir en Atención Primaria, "la prevención, que es mucho más barato que invertir en curar".

Por ello, ha reclamado un aumento en el presupuesto general de la Comunidad de Madrid y ha exigido que al menos el 25 % de ese presupuesto sanitario vaya dirigido a la Atención Primaria.

Así, los organizadores han criticado que hay un millón de personas en esta comunidad en lista de espera y "decenas de miles de niños sin pediatra asignado", por lo que han urgido a "seguir saliendo para defender la sanidad", porque, según López, llegar a un hospital puede ser "motivo de vida o muerte".

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, ha instado a apoyar esta marcha en defensa de las "miles" de personas que en Madrid esperan una cita médica y que no tienen un seguro privado al que recurrir para tratarse.

Maroto ha acusado al alcalde José Luis Martínez-Almeida de ser "cómplice" de esta situación y de no defender a sus vecinos, porque ante los procesos de "privatización" -ha dicho- del Gobierno de Díaz Ayuso, tiene que exigir a la presidenta que defienda lo público y que abra centros de salud en los barrios.

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, ha exigido a la presidenta madrileña "respeto" por la sanidad pública, por sus profesionales y pacientes, porque la comunidad "más rica de España" no puede tener "139.000 niños sin pediatra asignado", "625.000 pacientes sin médico de cabecera" o un millón de personas a la espera de una prueba diagnóstica o de una operación.

"No vamos a permitir que el dinero de todos los madrileños se vaya a engordar las cuentas de Quirón a cambio de favores inconfesables; los servicios públicos no se venden, y menos a cambio de un ático", ha dicho Bergerot, que ha vuelto a denunciar el "triángulo amoroso" entre el grupo Quirón, Díaz Ayuso y su pareja, Alberto González Amador.

La eurodiputada de Podemos Irene Montero, por su parte, ha afirmado durante la marcha que si una persona enferma no puede acudir al mejor hospital público o al mejor centro de salud para tratarse "no hay democracia y no hay dignidad de la vida".

Ha afirmado además que mientras la sanidad madrileña está en una situación "crítica", con "miles de familias" sin pediatra, por ejemplo, "hay quien se está beneficiando", en concreto "la familia de Ayuso y grandes grupos empresariales que hacen negocio con el derecho a la salud, como el Grupo Quirón".

"Quiero recordar que el Grupo Quirón multiplicó por cuatro los pagos a la pareja de la señora Ayuso desde que son pareja y que, a su vez, la Comunidad de Madrid, desde que tiene la presidenta como pareja a un consultor del Grupo Quirón, ha multiplicado también las privatizaciones y los pagos a ese grupo sanitario que hace negocio", ha asegurado.

