Marcelino: "Yo no he cambiado nada, esto es de los futbolistas"

Vila-real (Castellón), 25 may (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García, señaló a la conclusión el partido ante el Sevilla que puso fin a una temporada en la que su equipo se ha clasificado para la Liga de Campeones, que el mérito ha sido de los futbolistas desde que llegó hace año y medio al club, para vivir su segunda etapa al frente del conjunto.

"Cuando nos llamaron y decidimos volver es porque creíamos en el club y en los jugadores. Los inicios no fueron sencillos, pero estábamos convencidos de que podíamos cambiar la situación. Y esta temporada cuando inicias bien todo es menos difícil, afortunadamente hoy estamos aquí compartiendo este logro con todo el mundo. La verdad es que estoy muy contento", indicó.

"Yo no he cambiado nada. Los que me conocéis desde hace tiempo, sabéis que el fútbol es de los futbolistas. El entrenador está ahí con la confianza de los dirigentes y por debajo con los jugadores, pero lo más trascendente e importante son ellos. Hemos tenido la suerte de compartir con futbolistas y buenas personas, un equipo comprometido y unido y que ha hecho un gran fútbol", añadió.

Sobre el encuentro ante el Sevilla, al que golearon por 4-2 en La Cerámica, apuntó: "Estos partidos son siempre complicados, pero tuvimos el acierto de iniciarlo bien y de marcar pronto. Veníamos con todo rodado y el Sevilla le va todo muy complicado, y esas cosas pesan en estos partidos. Queríamos que nuestra afición disfrutará de un buen partido".

El técnico asturiano se congratuló de haber firmado la temporada con más goles marcados en la historia del Villarreal.

"Agradecido a los futbolistas por ser el Villarreal más goleador, y además como contrapeso de la temporada pasada donde fuimos el equipo de la historia del Villarreal más goleado. Quizás tenga más mérito lo de los goles, ya que no es nada fácil marcar tantos goles", analizó.

Por último, se refirió a la motivación de volver a jugar la Liga de Campeones al señalar: "Ya dijo el presidente que íbamos a hacer un muy buen equipo y estoy convencido de que lo vamos a tener. Pero hay que recalcar que ya lo tenemos, pero ahora tenemos que añadirle complementos para hacerlo más fuerte".

"La 'Champions' desgasta mucho, en lo futbolístico y mental, y la Liga es la madre de las competiciones, en la que debemos hacer una gran competición. Tenemos que hacer una gran liga ya que el Villarreal tiene una desagradable experiencia, una temporada en la que jugó Champions y en la liga se le dio muy mal y esta temporada está el caso del Girona. Creo que lo haremos bien y que haremos una gran temporada", concluyó. EFE

jmg sm/og