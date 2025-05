Vivienda ve difícil oponerse al nuevo paquete fiscal, que ve mesurado y contundente

Madrid, 23 may (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, cree que es difícil oponerse a la iniciativa presentada por el PSOE (que contempla medidas fiscales que castigan a los pisos turísticos, los vacíos o a las inversiones de los no comunitarios), y defiende que es "mesurada" y "contundente".

Tras la proposición de ley presentada este jueves por el PSOE en el Congreso de los Diputados y que recoge una batería de medidas fiscales -la mayoría de ellas anunciadas en enero por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-, la ministra ha reconocido que son conocedores de la dificultad parlamentaria para aprobarla.

En una entrevista en Onda Cero, ha subrayado que es una propuesta fiscal -de incentivos y desincentivos- para abordar "por tierra, mar y aire" todas las respuestas posibles al problema de la vivienda y que la mayoría social y política prioriza que la vivienda tiene que ser para vivir y que las ciudades tienen que ser para los vecinos.

"Es difícil oponerse a esta iniciativa, es mesurada y contundente", ha recalcado Rodríguez, que ha recordado que también han puesto en marcha un registro único para los alquileres temporales, han "empoderado" a las comunidades de vecinos para que autoricen o no los pisos turísticos y han eliminado las 'Golden Visa'.

Respecto a las deducciones fiscales por la rebaja de los alquileres en zonas no tensionadas, la ministra ha insistido en que dado que la Comunidad de Madrid se ha "empeñado" en no regular los alquileres, con esta medida se pretende, por ejemplo, que no se vean perjudicados los inquilinos madrileños y que salga al mercado más vivienda a menores precios.

Rodríguez ha añadido que también en el medio rural se necesita vivienda y que en las grandes ciudades el porcentaje de la que está vacía es mínimo y muchas de ellas no están en condiciones para ser habitadas.

Preguntada por el recurso de Andalucía al registro de los pisos turísticos por una posible invasión de competencias, la ministra ha animado a la comunidad a regular esta situación, ha defendido que la ciudadanía quiere respuestas y soluciones y que hay que dedicarse a perseguir el fraude y no a discutir quién lo tiene que hacer. "Hay que regular, si no, prohibirlos", ha insistido.

Entre las medidas que contempla la proposición de ley del PSOE destaca aplicar un IVA del 21 % a los pisos turísticos; gravar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes; elevar la tributación de las socimis del 15 al 25 % o ampliar a 2025 las deducciones fiscales por obras de rehabilitación energética. EFE