La defensa de Argüeso apoya también unificar todas las acusaciones en la causa de la dana

València, 23 may (EFE).- El abogado del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ha secundado la propuesta que hizo el letrado de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y ha solicitado también a la jueza instructora la unificación de las acusaciones en la causa penal por la gestión de la dana.

La defensa de la exconsellera, que ejerce Eduardo de Urbano, solicitó a la jueza que imponga la unificación o agrupación de las más de 40 acusaciones particulares y populares que se han personado en la causa porque, a su juicio, esta cifra "afecta al buen devenir" del procedimiento y causa indefensión a Pradas.

Además de las decenas de acusaciones particulares, que representan directamente a familiares de las víctimas, están personados varios partidos (Podemos, Vox, PSPV-PSOE, Ciudadanos y Compromís), sindicatos (FTAP-CGT e Intersindical Valenciana) y asociaciones (Liberum, Acció Cultural del País Valencià o Mai Més).

El pasado miércoles, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja dictó una providencia en la que respondía a esta propuesta a través de una pregunta al letrado de Pradas sobre la propuesta concreta de unificación, a la vista de las posturas "claramente divergentes" de las partes personadas.

Ahora el letrado de Argüeso, José María Bueno, insiste en esta misma idea de unificación de las acusaciones en un escrito de trece páginas, al que ha tenido acceso EFE, que inicia aplaudiendo la reciente expulsión de la causa de Manos Limpias, una asociación a la que él mismo ha representado en otros procesos.

"Aunque sea una sola, al menos hay una acusación menos a la que hacer frente", señala este letrado.

Aunque anuncia que no recurrirá esta decisión, lamenta que "su señoría adopte decisiones en base a lo que puede leer en periódicos o digitales, y no en el material obrante en autos".

La instructora justificó la expulsión de Manos Limpias de esta causa en el hecho de que Bueno representa a su vez a Manos Limpias como acusación en otros asuntos -entre ellos el que se dirige contra el hermano de Pedro Sánchez- y llegó a definirse a sí mismo, en una entrevista en un diario nacional, como "abogado de referencia" y "jefe de los servicios jurídicos" de esa organización.

Este letrado considera que "la tremenda cantidad de acusaciones, única en la historia de España, que su señoría está permitiendo limita el derecho de defensa, pues es imposible poder impugnar recursos de decenas y decenas de acusadores, contestar y leer todo tipo de escritos y peticiones de prueba que realizan".

Además, lamenta que "cualquier acto de prueba tiene una duración excesiva. Interrogatorios que deberían durar menos de una hora, acaban durando jornadas entera en sesiones de mañana y tarde, y con ello se retrasa injustificadamente el proceso, y además es imposible a esta parte poder hacer frente a preguntas de decenas y decenas de acusadores".

Por otra parte, el abogado advierte: "La misma secretaría del juzgado no es capaz de llevar a cabo todas las notificaciones de forma correcta, y ello no es una queja a su funcionamiento, todo lo contrario, no se cómo pueden hacer frente a la cantidad de citaciones y notificaciones".

Por ello, propone la acumulación de las acusaciones en dos grupos: las populares, con una sola representación y dirección técnica encabezada por Podemos, dado que fue la primera parte en personarse; y las particulares, bajo la representación del letrado que primero se hubiese personado, salvo que haya alguien que discrepe, en cuyo caso y "justificada la discrepancia" se le permitiría actuar al margen de la acusación particular unificada. EFE