Bordalás: "El lunes será el momento de hablar del futuro, ahora no me preocupa nada"

Getafe (Madrid), 23 may (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, evitó este viernes hablar sobre su posible continuidad en el banquillo azulón tras "una de las temporadas más duras" de su carrera y dijo que, aunque tiene contrato, ahora mismo no le preocupa el futuro y a partir del lunes será el momento de sentarse con el presidente y hablar.

El Getafe, salvado tras ganar la pasada jornada al Mallorca, afronta el último partido de la Liga contra el Celta de Vigo con poco en juego.

"El objetivo es conseguir un buen resultado, que disfrute la afición y acabar con las mejores sensaciones. El equipo está fenomenal pero la temporada ha sido durísima, una de las más duras de mi carrera, y queremos acabar con una victoria por respeto a nuestro club", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

El técnico azulón, que tiene contrato con el Getafe una temporada más aunque con una cláusula liberatoria en caso de que un equipo grande llame a su puerta, evitó hablar de su futuro e incluso eludió expresar una preferencia sobre si seguir o no, ante los rumores que le sitúan en el banquillo del Sevilla la próxima temporada.

"Estoy al corriente porque me lo trasladan, pero estoy tan centrado en la temporada que hasta que no acabe no pienso en ello. No he tenido tiempo para hacer caso a ninguna noticia. Estamos inmersos en la competición y por respeto a la afición, al club y a los jugadores preparar el último partido es lo más importante", confesó.

"No pienso en nada que no sea la competición o el partido de mañana. No me preocupa nada el futuro. Tengo contrato y ahora mismo no pienso nada. El lunes nos sentaremos y será momento de hablar del futuro mio y de cualquier jugador. Sabéis la magnífica relación con mi presidente (Ángel Torres), ha sido una temporada de muchas dificultades para todos y a partir del lunes será el momento de hablar del futuro", concluyó. EFE