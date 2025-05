Epifanio, sobre su futuro: "Cuando el club tenga algo que comunicarme, me lo comunicará"

A Coruña, 22 may (EFE).- Diego Epifanio reiteró este jueves su deseo de cumplir el año de contrato que le resta con el Leyma Básquet Coruña, aunque dejó claro que la decisión final depende de la directiva porque “cuando depende de dos partes, los contratos se pueden cumplir o se pueden incumplir”.

“Yo sigo trabajando en defender la imagen del club y la mía como profesional. Cuando el club tenga algo que comunicarme, me lo comunicará. Y si no, entendemos que la relación seguirá”, manifestó en una larga rueda de prensa.

“Llevo tres años aquí y hemos hecho grandísimas cosas, muchísimas. El primer partido que dirigí aquí no habría ni mil personas en la grada, y este año hubo nueve mil en muchos partidos. Evidentemente, cuando a alguien le toca hacer un análisis del momento, tendrá que tomar las decisiones que se crean convenientes, pero Epi estará agradecido eternamente a las personas con las que ha trabajado”, añadió.

En este sentido, y tras recordar que “nunca” ha descendido en 21 años como entrenador, el preparador burgalés dijo que comprendería que la directiva optase por un relevo en el banquillo porque “a veces las familias se tienen que separar por diferentes circunstancias”.

“He estado en grupos que, a lo mejor, no cumplieron las expectativas, pero es la primera vez que a falta de tres jornadas no estoy ni cerca de conseguir el objetivo. Y seguramente muchos jugadores también. Por eso, estamos intentando gestionar de la mejor manera esta situación”, confesó.

Sobre su futuro, fue claro: “Entiendo que a veces las relaciones se deterioran mucho y es mejor para las dos partes separarse, como pasa en algunos matrimonios. Yo hago todo lo posible para que cuando acabe mi pertenencia al club la gente pueda decir que he sido el mejor profesional que pude ser. El talento es el que tengo. Pero mi compromiso y mi trabajo está ahí”.

Además, Epifanio defendió a sus jugadores porque, pese al descenso, su “compromiso está fuera de toda duda”.

“Es humano que todo el mundo piense en su futuro. Y esto no habla mal de las personas. Lo que hablaría mal de las personas, y no es el caso, es que alguien no hiciese lo mejor para con él, para sus compañeros y para el club. Este no es un grupo de personas que antepongan el año que viene al proyecto en el que están. Solo hay que ver el rendimiento de algunos jugadores”, aseveró.

Admitió que la temporada está siendo “muy dura” porque “tristemente” se han quedado sin opciones de pelear por la permanencia “antes de lo que queríamos”, pero él tiene claro que la pérdida de categoría y el debate sobre su continuidad no deben provocar “un enfrentamiento” entre la masa social.

“Seguro que el club ha aprendido muchas cosas de esta temporada. Ha vivido una metamorfosis a nivel de estructura, de impacto social, de crecimiento del número de personas que lo vienen a ver. Todo el mundo ha hecho lo posible por vivir la experiencia de estar en la ACB. No lo hemos disfrutado, pero ahora el club ya sabe lo que es, y cuando acabe esto, tendrá que decidir sobre muchas cosas”, recordó.

Eso sí, Epifanio mandó un mensaje a la directiva que preside Pablo de Amallo: “Lo que hace que estés ahí es el primer equipo, el equipo profesional es el que marca donde estás, por eso hay que ponerle mucho énfasis en el que el día a día del equipo sea buenísimo”. EFE

