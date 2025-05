Alguacil destaca que él siempre quiso "acabar así" en la Real

San Sebastián, 18 may (EFE). - El técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, destacó que él siempre quiso "acabar así, bien y contento", su trayectoria en el club de su vida.

El de Orio quiso devolver todo el cariño recibido por la afición en la rueda de prensa posterior al partido contra el Girona y afirmó: "Siempre he recibido muchísimo cariño de la gente, aunque siempre haya dicho que no me merezco tanto".

Alguacil aseguró que se queda precisamente con el que para él es su "mayor trofeo", la despedida con su gente, "no las clasificaciones a Europa o la Copa del Rey" ganada en 2021 al Athletic Club.

Interpelado por las razones que le llevaron a tomar la decisión de no renovar su contrato con la Real, el técnico destacó que "el único motivo por el que Imanol se va es porque dejó de ganar". "He sido muy honesto con el club, el presidente me ha respetado, y es lo que he intentado transmitir", añadió.

Alguacil resaltó que quiere tanto a la Real que se ha olvidado de sí mismo y de su familia: "No estoy cansado, y si sale algo que me apetezca, lo tomaré en cuenta, pero es que todavía no me he ido y ya echo de menos a los jugadores y al club".

Sobre el futuro cercano del club, dijo que lo deja en "buen puerto para que salga a faenar en mares importantes".

Preguntado sobre el encuentro, que pasó a un segundo plano, destacó que "seguramente" merecieron más ante el Celta que ante el Girona. "Hoy sin merecerlo nos llevamos los tres puntos", subrayóp. EFE

ash/ism