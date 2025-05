Ariel Rot: "El ritmo que impone ahora la música quita mucha inspiración"

José Luis Picón

Málaga, 15 may (EFE).- El músico argentino Ariel Rot, con casi cincuenta años de carrera en Tequila, Los Rodríguez y en solitario, considera que "el ritmo que impone ahora la música quita mucha concentración y mucha inspiración" y se confiesa "más interesado en la música en sí que en todas esas cosas que la rodean".

"Para dedicarse a la música hay una manera de vivir, que es con dificultad. Afortunadamente, yo lo he conseguido. Ha habido momentos mejores y otros peores, pero he conseguido no tener que hacer en ningún momento otro tipo de trabajos", afirma en una entrevista con EFE Ariel Rot, que el 29 de mayo abre en Málaga su gira 'En vivo mucho mejor 2025'.

A su juicio, los músicos "tendrían que estar simplemente dedicándose a lo de siempre, componer y grabar discos, aunque obviamente hay un momento en el que debes promocionarlos", y actualmente es "imposible" vivir de lo que pagan las plataformas, que "es un chiste".

En esta gira tocará sus grandes éxitos, algunos de ellos recogidos en la nueva edición en doble vinilo del álbum 'En vivo mucho mejor', publicado por primera vez en 2001.

"El vinilo me parece el formato por excelencia para escuchar y conservar la música. No es solo una cuestión de audio, es también un objeto, con el que escuché gran parte de mi vida toda la música que me marcó".

Añade que "volver a ese formato que estuvo mucho tiempo olvidado, con la dictadura del CD y luego de las plataformas, es una maravilla, porque son objetos románticos y llenos de magia".

Sobre su relación con los éxitos, apunta que le gusta la frase "el éxito siempre triunfa". "Hay material de Tequila o de Los Rodríguez que no siento tan cercano y por eso no está en el repertorio, pero las canciones de esta gira siempre producen una efervescencia y una respuesta muy calurosa y apasionada".

Desvela que su canción favorita es 'Me estás atrapando otra vez', con la que se siente "tremendamente identificado". "Se convirtió, sin yo quererlo ni pensarlo, en un himno".

Sus distintas etapas en las bandas y en solitario se debieron a que "siempre hay una búsqueda y una necesidad de encontrar cosas nuevas y de profundizar en el instrumento y en la manera de cantar".

"Si nos quedásemos tranquilos con lo que tenemos y no hubiese una ambición artística, no habría mantenido el entusiasmo tanto tiempo, porque es fundamental que siempre haya un espíritu de superación", afirma Rot, que reconoce que él fue "el agente que provocó la separación" de Tequila.

"Simplemente dije que no me encontraba en ese momento identificado con lo que estábamos haciendo. Intenté que cambiáramos, pero era imposible, y tampoco quería imponer nada, pero tenía otras aspiraciones artísticas".

"Cuando lo dije, el grupo decidió dejarlo. Hubiese sido raro el grupo sin mí, pero tampoco dije 'el grupo se termina', solo 'me voy', para sembrar lo que luego fue ocurriendo, encontrar una narrativa propia".

Respecto a su relación con los antiguos compañeros, asegura que "en las bandas se crean relaciones afectivas muy profundas, fraternales, y como en todas las relaciones fraternales, hay momentos de crisis".

Pero también, agrega, "hay una conexión tan profunda que, al final, las heridas se cierran y queda ese vínculo tan profundo", y ese es su caso "con los que quedan de Tequila y Los Rodríguez", con quienes mantiene "una relación emocionalmente muy estrecha".

Se siente "absolutamente" más conocido en España que en su país, porque su carrera se ha desarrollado más aquí que en Argentina, donde sus apariciones han sido "anecdóticas" y es "más conocido por ser el hermano de Cecilia Roth, el excuñado de Fito Páez o un ex Rodríguez".

Acaba de cumplir 65 años, pero no tiene "ninguna gana" de jubilarse. "Cuando haces algo que te apasiona, eso no es trabajo. Hay momentos duros, viajes largos y cambios de horario, pero cuando hay un compromiso profundo con lo que haces y un disfrute, todo tiene una recompensa".

Por eso, seguirá mientras el cuerpo aguante -"y mientras la gente me aguante", precisa entre risas-, seguramente en solitario, una decisión que tomó hace veinticinco años.

"Me encantan las bandas, pero tienen que surgir, no se pueden forzar. Han sido siempre producto del azar, nunca puse un anuncio 'se busca cantante'. Pero nunca se sabe lo que se puede cruzar en el camino".

Sí le gustan las "alianzas temporales", como la gira que hizo con Kiko Veneno, que fue "un momento maravilloso". "Lo valoro así porque terminó, fue un periodo que tenía principio y final, no se eternizó y eso también es muy sano". EFE

Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 22222939 - 21421900 - 14334395 y otros