Maíllo avisa que el capitalismo "es incompatible con la vida" y pide combatir al fascismo desde la "unidad democrática"

El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha asegurado este miércoles desde Córdoba que el capitalismo "es incompatible con la vida" y, por ello, ha defendido que "al capitalismo, a los autoritarios, a los fascistas, hay que combatirlos desde un espacio de unidad que tenga una base común de valores, programática y de profundización democrática".

Así lo ha destacado, durante su intervención en un acto en la Facultad de Derecho de Córdoba, planteado como una "mesa de propuestas desde la izquierda frente a los movimientos antidemocráticos", que también ha contado con la asistencia del exdiputado y miembro del Consejo Nacional de ERC, Joan Tardá, y del eurodiputado de Bildu, Pernando Barrena, bajo el título de 'En la misma orilla', celebrado en vísperas del quinto aniversario de la muerte del histórico dirigente de IU, Julio Anguita, y organizado por el colectivo Prometeo, del que el también ex alcalde de Córdoba fue uno de sus portavoces.

En este contexto, Maíllo ha advertido que vivimos una "nueva era capitalista, que ya basa su ganancia, no solo en una ganancia de plusvalía natural de sus actividades económicas, sino también que esa ganancia se produce a través de la disposición de los derechos que tenemos la mayoría, que empiezan a dejar de serlo".

Por tanto, según ha argumentado, "estamos en un momento en el que la certidumbre de los derechos que han conformado nuestra vida y producto de nuestras luchas pueden desaparecer, como han desaparecido en otros momentos" de la historia y, precisamente, "si no sabemos leer este momento histórico es que estamos fuera de la realidad".

En consecuencia, según ha señalado Maíllo, "el analizar políticamente no significa hablar de dónde gustaría estar. A mí me gustaría estar a las puertas de una revolución socialista, pero la realidad, por desgracia, no es así", y ahora hay que "saber que el combate en estos momentos tiene un carácter civilizatorio", en el que "pueden irse al sumidero de la historia las reivindicaciones y los derechos que hemos conquistado desde el movimiento obrero, principalmente".

La reacción ante ello, según ha defendido el líder de IU, es la de tener claro que "al capitalismo, a los autoritarios, a los fascistas, hay que combatirlos desde un espacio de unidad que tenga una base común de valores, programática y de profundización democrática, lo hay, y no vamos a asumir históricamente que, por nuestro desistimiento, fragmentación o egoísmo en política, dejemos el campo abierto a la reacción, al autoritarismo y a la destrucción de los derechos que hemos conquistado y los que quedan por conquistar".

"Al fascismo se le combate con más profundidad democrática, no defendiendo el 'status quo', no acaparando la lectura del capitalismo de 'quedémonos como estamos'. Se le disputa con un modelo alternativo, claramente desmontador del modelo reaccionario y autoritario que nos asiste".

En este punto, Maíllo ha asegurado que Julio Anguita y el ahora desaparecido ex presidente de Uruguay, José Mujica, compartieron una misma "convicción", la de que "la sociedad se transforma desde la convergencia política y social, desde la unidad de quienes coincidimos en planteamientos alternativos al sistema capitalista que nos devora, y que es incompatible con la vida".

De modo que "esa unidad es la única oportunidad que tenemos, objetiva, de mantener y dar credibilidad a una esperanza que es, como decía Pepe Mujica, en lo que hay que concentrarse", y "en eso nos emplazamos nosotras y nosotros también", ha concluido.