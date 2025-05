Competencia escuchó los argumentos de entidades que quedaron fuera del análisis de la opa

Madrid, 13 may (EFECOM).- La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha indicado este martes que, aunque hubo entidades que no fueron admitidas como parte interesada en el procedimiento para autorizar la opa del BBVA sobre el Sabadell, sí fueron escuchadas en el proceso.

Fernández, que ha comparecido en la Comisión de Economía del Congreso, ha señalado, tras las denuncias de algunas entidades por que no se les permitiera personarse, entre ellas la patronal catalana, Foment del Treball, que en estas operaciones las empresas proporcionan información sensible y por eso para participar como interesado se adoptan precauciones para no dañar la confidencialidad. EFECOM