Moda a plazos, la clave para no renunciar ir a la última

Inma Tapia

Madrid, 12 may (EFE).- Comprar un coche, un electrodoméstico, el sofá o fraccionar el pago de las vacaciones de verano es algo asumido, pero desde algún tiempo la moda a plazos es también un hecho, como demuestra la proliferación de grupos financieros que ofrecen esta posibilidad a aquellos que no quieren renunciar a las últimas tendencias.

La Directora Ejecutiva de la Asociación Creadores de Moda de España (Acme), Pepa Bueno, asegura a EFE que financiar la compra de moda es cada vez más habitual, una iniciativa que siguen principalmente los jóvenes "porque el pago no tiene intereses".

Scalapay, Klarna, seQura o Aplazame son solo algunas de las plataformas financieras que ofrecen la compra fraccionada de cualquier prenda de ropa, desde piezas informales hasta vestidos de fiesta, además de joyas, complementos, relojes, gafas, zapatos, moda infantil e incluso flamenca.

Pagos a plazos de hasta 24 cuotas sin intereses, no solo en las compras 'on line' también en puntos de venta físicos es lo que ofrece a sus clientes Aplazame.

"Son muchas las marcas que han instalado en su web esta opción que no solo es para prendas o complementos que requieran un gran desembolso, también puedes adquirir algo de 30 euros fraccionando el pago", afirma Bueno.

La italiana Scalapay, que cuenta con 8.000 marcas asociadas y más de ocho millones de usuarios, ofrece hasta tres y cuatro cuotas flexibles.

Según el informe 'The State of Shopping 2025' ('El estado de las compras'), elaborado por esta financiera, el modelo 'Compra ahora, paga después' (BNPL, por su siglas en inglés, 'Buy Now, Pay Later'), se ha consolidado como una de las opciones de pago favoritas en el sur de Europa, especialmente entre los 'milenials' y la Generación Z.

Simone Mancini, CEO de Scalapay, asegura que el pago a plazos ha evolucionado más allá de una simple solución financiera, "se ha convertido en un puente que acerca a los consumidores a la compra de moda, donde tener acceso a productos, ya sean de lujo o más accesibles, puede transformar por completo la experiencia de compra".

Una opción que se incrementa independientemente del perfil demográfico del consumidor que opta por esta modalidad para adquirir tanto prendas y accesorios de lujo como ropa y complementos de uso cotidiano.

El documento refleja un cambio más amplio en los hábitos de consumo digitales y estima que, para 2030, los métodos de pago alternativos (APM), como el BNPL y los monederos digitales, representarán el 82 % de las transacciones de comercio electrónico a nivel mundial, superando ampliamente a las tarjetas de crédito y débito.

SeQura, que entre las firmas que incluye en su web se encuentran joyerías como Suárez o Aristocrazy, marca como requisito para adquirir cualquier producto ser residente en España.

Por otro lado, vincularse a eventos de moda de un país es otra de las maneras de obtener visibilidad. Ese ha sido el caso de la financiera sueca Klarna, que apostó por el patrocinio de dos de los principales escaparates de la moda española: Madrid es Moda y la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

A través de su aplicación permite pagar en 30 días o más sin comisiones productos de belleza, juguetes, informática, telefonía móvil o deportes, desde una camiseta a esquíes, aunque antes de aceptar cada compra realiza un exhaustivo control sobre el historial crediticio del comprador, sobre el que analiza si pagó otras deudas a tiempo o si tiene demasiada deuda pendiente en otros lugares.

Las últimas tendencias siempre tienen un precio, aunque sea flexible cómo pagarlo. EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 11822168 y otros)