Leticia Romero, sobre su no convocatoria con España: "Es algo que no me preocupa"

Valencia, 12 may (EFE).- La jugadora del Valencia Basket Leticia Romero aseguró este martes que no le preocupa no haber sido incluida en la lista de jugadoras que van a preparar con la selección española el Eurobasket que se disputará en los meses de junio y julio.

"Yo lo que tengo que hacer es estar al cien por cien y si viene lo que tenga venir, vendrá, y lo que no, no me preocupa", destacó Romero en declaraciones a los medios tras la visita a la Basílica de la Mare de Déu para realizar la ofrenda floral por la consecución del título de Liga Femenina Endesa.

Romero, incluida en el mejor quinteto de la Liga Femenina y base principal del Valencia Basket, campeón de las últimas tres ediciones de la competición, no había entrado ya en las últimas convocatorias del seleccionador español, Miguel Méndez.

En la lista sí que están otras jugadoras del Valencia como Alba Torrens, Raquel Carrera, Awa Fam y Elena Buenavida. En el caso de las dos últimas esta campaña han jugado cedidas en el Lointek Gernika.

Romero también habló sobre cómo fue levantar el domingo título de Liga con su compañera Queralt Casas en la pista del Casademont Zaragoza: "La verdad que fue algo muy especial".

"Ella me lo había comentado antes de la entrega del trofeo y fue una alegría el poder levantarlo con ella", añadió.

Sobre la consecución del título, Romero compartió el orgullo del camino recorrido durante la temporada: "Es lo que hemos estado intentando conseguir todo el año, hemos trabajado mucho para llegar hasta y estoy súper contenta". EFE

cma/nhp/jl