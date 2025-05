José Alberto: Jugando como hoy vamos a conseguir el ascenso

Santander, 11 may (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, ha destacado que si sus futbolistas juegan como lo han hecho esta tarde frente al Real Oviedo (1-1), van a conseguir el ascenso a Primera División.

El técnico asturiano considera que no se puede hacer "más cosas bien" para ganar un partido, ya que cree que, pese a que la primera parte ha sido algo más igualada, en la segunda mitad han sido "muy superiores" a su rival.

"Creo que no se puede hace más para ganar un partido. La primera parte ha sido más igualada y en el primer acercamiento nos han penalizado con el gol, pero en la segunda hemos sido muy superiores y hemos hecho de todo para poder ganar el partido", ha apuntado.

Cree que, al fin, ha vuelto a ver a "su equipo", es decir, un equipo "valiente y agresivo" que, a su juicio, hacía tiempo que no lograba conseguir. En esta misma línea, José Alberto ha asegurado que su equipo sale reforzado y bien anímicamente, ya que llevaban "mucho tiempo" sin ser ellos mismos.

"Me voy a casa muy jodido con el resultado, porque hemos hecho todo para ganar, aunque me voy muy orgulloso con lo que he visto de mis jugadores", ha apostillado.

Pese a que el empate les aleja "un poco más" del ascenso directo, el técnico verdiblanco ha afirmado que van a intentar seguir poniendo las cosas "difíciles" a los equipos de arriba, y cree que van pelear ese ascenso directo "hasta la última jornada".

"No tengo dudas de que si el equipo está como hoy vamos a conseguir el ascenso. Hemos sido superiores y merecedores de la victoria, necesitamos ver al equipo las tres jornadas como hoy", ha incidido.

Por otro lado, José Alberto ha lamentado que les están condicionando "las quejas" que hay desde otros puntos de España con sus arbitrajes, y que eso les está haciendo ser "perjudicados".

"Ha habido una acción, la segunda tarjeta a Rahim, que era muy clara y no se la han sacado", ha concluido. EFE

