Chus Mateo: “No es fácil sumar 19 victorias seguidas”

Lugo, 11 may (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, dijo que está “muy contento” por la decimonovena victoria consecutiva de su equipo en la liga Endesa, en la “difícil” pista del Río Breogán, pero recordó que esa racha no garantiza nada en la fase final por el título.

“No es fácil sumar 19 victorias seguidas, pero a eso hay que darle valor en su momento porque por esa racha no te dan premios”, señaló el técnico madridista en rueda de prensa.

Mateo destacó que en líneas generales su equipo hizo un partido “inteligente” para superar a un Breogán que siempre crea “muchos problemas” a sus rivales en Lugo.

“En general hemos hecho un partido inteligente, en el que hemos estado bien defensivamente. Aunque en el segundo cuarto hemos perdido muchos balones y en el tercero hemos dado muchos tiros libres, en general me voy contento. Además, hemos dominado el rebote, que siempre nos da mucho”, subrayó.

“Era un partido de básicos, en el que teníamos que estar bien en el balance, bien en el rebote y no cometer muchas pérdidas. Llevamos 19 victorias seguidas y eso tiene un mérito importante por lo difícil que es esta liga. Sabemos que eso no te da nada más que la ventaja de campo, pero ahora no nos podemos distraer, tenemos que mantener el trabajo que venimos haciendo durante todo el año”, añadió.

El preparador del Real Madrid destacó el trabajo defensivo de su equipo en la primera parte sobre los exteriores del Breogán -Grant, Kurucs y Mavra-, y elogió la actuación del bosnio Dzanan Musa, que dio el susto en el segundo cuarto con un pequeño esguince de tobillo.

“Él tiene un cariño especial a Lugo, eso lo sabe todo el mundo. En el descanso, él decidió jugar pese a esa torcedura. Y ha tenido momentos brillantes, ha reboteado bien y ha metido algunos tiros importantes cuando el partido se ponía feo. Para nosotros, Dzanan es una pieza básica, importantísima para nosotros”, concluyó. EFE

