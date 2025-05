Celtas Cortos, 40 años ya: "Los talibanes del folk nos tachaban de roqueros en algo ajeno"

Javier Herrero.

Madrid, 11 may (EFE).- No hay año sin un 20 de abril que no se recuerde en redes el mítico tema del mismo título que Celtas Cortos lanzaron en 1991. Volverá a sonar en 2026, pero con más fuerza que nunca, pues la banda saldrá en una gran gira a celebrar cuatro décadas de "resistencia" rompiendo esquemas desde el principio.

"Es curioso que éramos tachados por los talibanes del folk como un grupo de rock que se estaba inmiscuyendo en un territorio ajeno y en el rock éramos una gente haciendo una cosa inexplicable", recuerdan Jesús Cifuentes (voz solista y guitarra), Alberto García (violín y trombón) y Goyo Yeves (saxo y whistle) en una entrevista con EFE.

Todo comenzó con un grupo de amigos del instituto, en torno a los 17 años, que tocaban instrumentos más étnicos y que de repente se juntaron con "alguien que tocaba la batería" o que, como en el caso de Cifuentes, se compró un pedal de distorsión con su guitarra eléctrica que los volvía "locos".

No había un objetivo definido para aquella fusión de sonidos celtas o tradicionales con el rock. "Era todo por el entusiasmo, la juventud y la hormona en que no piensas en otra cosa: lo importante era ir al local y hacer música", rememoran sobre aquella época en la que, tras ganar un concurso, tomaron el nombre de la marca de tabaco que fumaba el entonces batería, Nacho Castro.

Desde aquel 1986 aún pasaron unos años hasta la edición de su primer álbum, 'Gente impresentable' (1990), en el que empezaron a incluir letras en temas ahora míticos entre la melancolía de 'La senda del tiempo' y el efusivo e irónico 'Haz turismo' que los llevaron a vender cientos de miles de copias.

"Hemos abierto orejas, sobre todo a la hora de sonar en medios como la radio en los primeros años 90, dejando semillas que han dado lugar a nuevas flores", destacan sobre su posible legado ante un presente en el que numerosos artistas hacen carrera y suenan en emisoras con estilos que beben del folk, como La M.O.D.A. desde Burgos o Vetusta Morla con su disco 'Cable a tierra'.

Su éxito se volvió incontestable con su siguiente trabajo, 'Cuéntame un cuento' (1991), que contenía la canción homónima y otros "hits" como el citado '20 de abril', que remitía a la fecha de un cumpleaños y que reconocen que, de tanto tocarla, han vivido con ella varias fases de amor-odio.

"Mucha gente quería repitiéramos esa fórmula del '20 de abril', pero como músicos pensamos que tienes que hacer más", reivindican.

Hicieron suyos los años 90 con otras canciones memorables como 'Tranquilo majete' o 'El emigrante', aunque paulatinamente sus experimentos musicales dejaron de tener la misma pegada masiva.

"Hay un punto en el que empiezas a arrastrar la mochila de los números 1, pero nosotros no hemos dejado de evolucionar; por ejemplo nos metimos en el mundo de la electrónica, con unas texturas únicas que quizá ahora habrían resultado menos rechinantes", valoran.

El grupo empezó a vivir además numerosas idas y venidas de sus integrantes por diversas causas, como es el caso del propio Cifuentes, pero sin cesar ni la actividad ni el contacto entre ellos en estos años hasta superar los 2.000 conciertos en su carrera y con un álbum nuevo publicado el pasado año, 'El mundo al revés'.

"Eso es porque la base de todo ha sido la amistad, conocernos y respetarnos, ser capaces de compatibilizar las necesidades individuales con una dinámica profesional", destacan con orgullo por haber labrado su destino "desde una ciudad pequeña y con una oficina pequeña, sujetándose los unos a los otros".

Ahora, para celebrar su aniversario, se les ha unido la principal promotora de conciertos mundial, Live Nation ("Un golpe de aire que te llena la vela", reconocen), con el objetivo de "rememorar" junto a otros 10 músicos la energía de su mítico directo 'Nos vemos en los bares' (1997).

"No somos de la religión de que cualquier tiempo pasado fue mejor ni mucho menos. La idea es mucho más celebrar nuestra resistencia como corredores de fondo, que 40 años después y a pesar de todo lo convulso de nuestra historia, seguimos ahí por la inquietud de seguir creando y de quererlo compartir", subraya el trío.

La gira solo pasará por 10 ciudades, empezando el 7 de febrero en el Movistar Arena de Madrid y, después, por Valencia (14 de febrero, Roig Arena), Gijón (21 de febrero, Gijón Arena), Zaragoza (27 de febrero, Pabellón Príncipe Felipe), Pamplona (28 de febrero, Navarra Arena) y Barcelona (14 de marzo, Sant Jordi Club).

También en Murcia (21 de marzo, Palacio de los Deportes), A Coruña (11 de abril, Coliseum) y Bilbao (17 de abril, Bilbao Arena Miribilla), además del Pabellón Polideportivo Pisuerga de su ciudad natal, Valladolid, el 18 de abri. EFE