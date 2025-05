Borrell sobre Gaza: "Europa se ha desacreditado completamente frente al resto del mundo"

El presidente del Cidob y ex alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, ha advertido de que "lo que está pasando en Gaza es una tragedia sin nombre y Europa se ha desacreditado completamente frente al resto del mundo" porque ha dado el mensaje de que no le importa la vida de los palestinos.

"Con la excepción de España, Irlanda y de algún otro país, todos le han dicho a Netanyahu que está matando a demasiada gente, pero que le dejan continuar y además haciéndolo con nuestras armas", ha dicho este domingo en una entrevista de 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

UCRANIA

Considera que los primeros 100 días del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han sido "mucho peor de lo que era de temer" (ha destacado que cortara el 40% de la ayuda mundial al desarrollo) y le ha comparado con su homólogo ruso, Vladimir Putin, porque les ve como defensores de la expansión basada en la ley del más fuerte.

"Europa debería levantar su voz. Pero no la oigo. No sé si es porque prudentemente esperan que pase la tormenta o porque están desconcertados", ha dicho.

OTAN, CASI UNA "COSA DEL PASADO"

Para Borrell, Europa no está preparada para afrontar un mundo en que deciden Estados Unidos, Rusia y China, porque piensa "todavía en términos de la Alianza Atlántica, pero en buena medida es una cosa del pasado. Al menos para Trump".

"Hacen bien en decirnos que deberíamos preocuparnos por nuestra propia seguridad, porque es cierto que la hemos subarrendado a Estados Unidos", ha añadido.

Y ha avisado: "Me pregunto si todavía se puede considerar a Estados Unidos un aliado. Muchos europeos se niegan a ver la realidad. Como si cantaran aquello de 'no te vayas todavía, no te vayas por favor".

"La prudencia aconseja esperar. Pero no deberíamos esperar mucho. Trump como Putin, desprecia a los débiles y piensa que si no le plantas cara es que no tienes fuerza", según él.

Aunque considera una gran noticia que los europeos no luchen entre ellos mismos, ha advertido de que "el problema es si hay un vecino que sí te quiere hacer la guerra".

Sí cree que Europa reaccionó bien con la invasión rusa a Ucrania, "haber ayudado a que Ucrania resistiera".

CHINA: "TRABAJAR CON ELLOS"

Sobre China, ha defendido colaborar desde Europa: "Debemos trabajar con ellos todo lo que podamos", y ha añadido que no sería el único país autoritario con el que los europeos mantengan relaciones.

Para él, los europeos están muy preocupados por su futuro, la IA, el cambio climático, los impuestos y las migraciones, pero "el resto del mundo, que no es parte de Occidente, ve el futuro con mucho más optimismo porque les ha ido bien".

"Debemos mirar al mundo como el mundo es, y no como creemos que es desde nuestro prisma reductor del que sigue teniendo un cierto complejo de superioridad", ha recomendado.