El 9 de Van Rossom se queda en el cielo de la Fonteta

València, 10 may (EFE).- El Valencia Basket colgó este sábado en el cielo de la Fonteta una réplica de la camiseta con el número 9 que llevó el belga Sam Van Rossom en el club y culminó así la retirada del dorsal de un jugador que firmó una gloriosa década en el club.

La ceremonia tuvo lugar tras el encuentro entre el equipo 'taronja' y el Dreamland Gran Canaria y Van Rossom, idolatrado en sus temporadas en el club, comprobó cómo el cariño de la afición del Valencia hacia él sigue intacto.

También el respeto de compañeros y rivales porque el equipo insular que vio cómo los locales le remontaban doce puntos de ventaja y le ganaban el partido se quedaron en la cancha para presenciar y participar en este homenaje.

Con la Fonteta a oscuras y un foco sobre la reproducción de su camiseta, esta fue ascendiendo hasta situarse junto a las de Víctor Luengo, Nacho Rodilla y Rafa Martínez mientras por la megafonía se recordaban los muchos e importantes logros grupales e individuales de Van Rossom y la grada se 'rompía las manos' a aplaudir.

Tras el izado, Van Rossom, con una camiseta 'taronja' con el nueve y acompañado de su familia, tomó la palabra y lo hizo emocionado. "No pensaba que iba a volver a sudar en esta pista", admitió.

"Siempre intenté dejarlo todo en la pista, ha sido un placer darlo todo en la Fonteta. Me llevo esta sensación mágica y no se irá nunca. He vivido cosas aquí que no podría haber vivido en ninguna otra. Siempre estaré agradecido", aseguró.

"He sentido vuestro apoyo y cariño en cada momento. La simbiosis que hemos tenido ha sido mágica. Este pabellón y esta ciudad se han convertido en un hogar para mí y para mi familia", señaló.

Antes de este acto y antes también del partido, tuvo lugar otro acto en el que se le dio su nombre a una pista en L'Alqueria del Basket, la instalación de cantera de club valenciano. EFE

(foto)