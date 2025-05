Casademont Zaragoza busca triunfo ante el colista para acabar lo más arriba posible

Zaragoza, 10 may (EFE).- La recta final de la temporada llega para el Casademont Zaragoza fuera de las opciones de estar en los playoff, pero también con la permanencia asegurada, por lo que su único objetivo pasa por alcanzar la mejor clasificación posible y la obligación de no fallar ante el colista Covirán Granada.

Asegurarse una plaza para competición europea y que esta sea la mejor posible es la marca que se proponen alcanzar los jugadores que ahora dirige Rodrigo San Miguel y para ello deben tratar de incrementar lo máximo posible sus actuales doce victorias en los cuatro partidos que les restan.

A lo máximo que pueden aspirar es a ser décimos. Ahora los rojillos ocupan la duodécima posición, a dos del UCAM Murcia y una del Río Breogán, y acechándoles tienen con un triunfo menos a Hiopos Lleida y MoraBanc Andorra.

El principal atractivo de la jornada matinal en el pabellón zaragozano será el debut ante su afición en el banquillo rojillo de Rodrigo San Miguel, tras dirigir su primer partido como técnico ante el Bakonia.

Por la tarde el equipo femenino se jugará seguir peleando por el título de liguero con Valencia Basket o la proclamación por tercer año consecutivo como campeonas de las valencianas.

Los zaragozanos llegan con la baja segura de Jaime Fernández y la más que probable de Marco Spissu para tratar de imponerse a los nazaríes que podrían confirmar de manera matemática su descenso de categoría en la capital aragonesa.

Rodrigo San Miguel, que llegó al banquillo maño con carácter interino hasta final de temporada, intentará demostrar ante la 'marea roja' que merece la oportunidad para la temporada 2025-2026.

El Príncipe Felipe ha sido su casa para todos y cada uno de sus primeros pasos en la élite baloncestística: en él debutó en el primer año de la entidad hace 23 años, en el se retiró como profesional y ahora tiene la oportunidad de sentarse en el banquillo a dirigir su equipo de siempre.

Tras el partido del Fernando Buesa Arena, San Miguel explicó que "no sabía como me iba a encontrar, pero me sentí bien y salieron las cosas con naturalidad. No estuve sobrepensando todo. Todavía me cuesta decir que soy primer entrenador".

El partido correspondiente a la 31 de la Liga Endesa se jugará en el Pabellón Príncipe Felipe este domingo a partir de las 12:30 horas con arbitraje de Fernando Calatrava, Vicente Martínez y Cristóbal Sánchez. EFE