Letta afirma que la UE "no puede ser neutral, debe ser protagonista" en el escenario internacional

El ex primer ministro italiano Enrico Letta ha afirmado que la Unión Europea "no puede ser neutral, debe ser protagonista" en el actual escenario internacional, y ha añadido que debe serlo no como un poder hegemónico, sino como fuerza de legalidad, de solidaridad, de paz.

Así se ha pronunciado este viernes en el acto institucional por el Día de Europa en el Palau de la Generalitat, en el que también han participado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch.

"Fue importante ayer escuchar la palabra paz como primera palabra del nuevo Papa León XIV. La defensa de Ucrania no es solo defensa de un país agredido, es defensa del principio de que ningún Estado tiene derecho a invadir a otro", ha destacado Letta.

Ha lamentado que la arquitectura del mercado único europeo no responde a los desafíos actuales, ya que considera que la UE es mucho más que un mercado, es una comunidad de derechos y valores, tras lo que ha subrayado que la UE "tiene una responsabilidad global, la defensa del orden internacional basado en reglas", que ve como una tarea urgente.

Ha recordado que la UE nació para evitar que la ley del más fuerte volviera a regir en las relaciones entre las naciones, algo que considera que está en riesgo actualmente "por una guerra de agresión y el uso del veto para bloquear el sistema multilateral", en alusión a Rusia y la guerra en Ucrania.

UNA UE "QUE JUEGUE EN GRANDE"

"Hoy más que nunca necesitamos una Europa que juegue en grande, que piense en las próximas décadas y no en las próximas elecciones", ha reclamado el exprimer ministro italiano, que ha añadido que esa Europa no caerá del cielo, sino que debe ser construida por los jóvenes, textualmente.

Ha sostenido que el proyecto europeo tiene límites y contradicciones, pero también una fuerza histórica única, una capacidad de reinventarse y unir diversidades, por lo que ha pedido no caer en la complacencia ni en el derrotismo: "La ventana de oportunidad está abierta, pero no lo estará para siempre", ha avisado.