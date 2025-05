La Sectorial del Cómic celebra su asamblea sin las asociaciones de libreros y Astiberri

(Actualiza la NA5081 con la baja de la editorial Astiberri)

Madrid, 9 may (EFE).- La Sectorial del Cómic celebra este fin de semana en Barcelona una asamblea para renovar junta directiva con su actual presidente, Alejandro Casasola, como candidato a la reelección, lo que ha provocado la baja de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) por "falta de garantías" y de la editorial Astiberri.

"A día de hoy, no se dan las condiciones necesarias para trabajar desde dentro de esa asociación con garantías suficientes. Seguiremos trabajando, como siempre, dentro del sector del cómic español propiciando encuentros y foros que nos hagan avanzar, y que permitan la creación de espacios representativos del sector", han asegurado los libreros en un texto remitido este jueves al resto de los socios y al que ha tenido acceso EFE.

Posteriormente, la editorial Astiberri ha confirmado que también ha comunicado su baja en la Sectorial.

Fuentes de la actual junta directiva han informado de que en paralelo han solicitado el alta la Asociación de Editores de Madrid, Bayard Ediciones y la asociación Comiqueras, Mujeres del cómic.

El pasado diez de abril, CEGAL lanzó un comunicado firmado con la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic (ACDCómic) y Astiberri en el que reclamaban la dimisión por una condena del presidente de la Sectorial del Cómic.

Casasola fue condenado por copiar "de mala fe" y "de acuerdo a sus intereses particulares" la marca de un evento de cómic en Granada, pero él alega que se trata de "un tema mercantil, no civil" y que en la sentencia "no se habla de delito ni sanción". A su juicio, es un asunto que "no perjudica al funcionamiento" de la Sectorial que preside desde su puesta en marcha en 2020.

La audiencia provincial de Madrid confirmó el pasado julio una condena a Casasola a no utilizar la marca 'Freakzone', que registró en 2017 con la misma tipografía, tramado y colores del logo de 'FicZone', el Festival Internacional de Comic de Granada, que se celebraba desde 2012. Sus organizadores le demandaron cuando recibieron un burofax en el que les exigía dejar de usar la marca 'FicZone' en lo sucesivo.

Al respecto, Casasola explicó a EFE que él registró "una marca con tipografía no registrada" y que durante el proceso "se ofreció un acuerdo para retirar la demanda", por la que finalmente tuvo que pagar las costas, además de no poder usar la marca que había registrado.

En total, diecisiete entidades y asociaciones -que suman 50 votos- forman parte de la sectorial, un colectivo fundado en 2020 con el principal objetivo de intermediar con las administraciones y colaborar con otros colectivos para promover acciones que contribuyan a la mejora del noveno arte. EFE