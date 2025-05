El finlandés Teemu Nikki logra el Premio al Mejor Largometraje en el Festival FANT

Bilbao, 9 may (EFE).- El Festival de Cine Fantástico de Bilbao-FANT ha concedido el Premio al Mejor Largometraje en la sección oficial a la película 'Death is a problem for the living', del finlandés Teemu Nikki.

El jurado, que ha hecho público este viernes el palmarés del Festival, ha valorado la capacidad del director finlandés para "generar incomodidad desde el humor y empatía con los villanos".

Dentro de la sección de cortometrajes, 'Game Over', de Adrián Cacciola, ha resultado galardonado como mejor cortometraje oficial por su "capacidad de convertir una rutina en un desbordamiento homicida", según ha destacado el jurado.

Este mismo trabajo también ha sido distinguido con el Méliès de Plata al mejor cortometraje europeo fantástico de la sección oficial, lo que le clasifica automáticamente para competir por el Méliès d'Or en el circuito europeo junto a otros once cortometrajes seleccionados de la Federación de Festivales Internacionales.

La Asociación de Guionistas Vascos-Euskal Gidoigileak, ha premiado el mejor guion de largometraje de la sección oficial a 'Desert road', de Shannon Triplett, que según el jurado "narra a un personaje cercano a los problemas cotidianos de la generación actual".

El público del festival también ha tenido voz, y ha elegido como mejor película de la sección oficial a 'Espantaho', de Chito S. Roño, y como mejor cortometraje el público ha decidido que el ganador sea 'Una carroña', de Daniel Alegrete.

Por parte del jurado joven, el galardón al mejor largometraje de sección oficial ha recaído en 'Gatillero', de Cris Tapia Marchior.

Para concluir, en la sección Panorama Fantástico, 'Keratyna', de Miguel Azurmendi, ha sido reconocida como mejor largometraje por su "sobresaliente construcción" de personajes y una dirección "capaz de sacar el máximo partido" a los recursos disponibles.

El premio al mejor cortometraje en esta sección ha sido para 'Humanity', de Tereza Kovandova, por su "retrato sádico" de una sociedad "sin empatía".

Entre los galardones honoríficos, el FANT Estrella del Fantástico será entregado esta tarde a la directora y escritora británica Alice Lowe, mientras que el Premio Fantrobia fue para Enrique Buleo y los Premios FANT de Honor han reconocido a Daniel Monzón, Eva Llorach y Saturnino García. EFE

