Yeremay Hernández: “Ahora mismo lo normal sería quedarme en el Dépor”

A Coruña, 8 may (EFE).- El extremo Yeremay Hernández, máximo goleador del Deportivo y una de las sensaciones de LaLiga Hypermotion, afirmó este jueves que “lo normal” es que la próxima temporada continúe en el equipo gallego, con el que tiene contrato hasta el 2030.

“Ahora mismo lo normal sería quedarme en el Dépor, pero luego lo que puede pasar no lo sé. No lo sabe nadie. La gente puede pensar, se puede imaginar, pero la realidad es que tengo contrato hasta 2030, que no es poco. Si no tengo el contrato más largo de la plantilla, es de los que más”, comentó el canario.

En su comparecencia ante los periodistas, tras recibir el premio Estrella Galicia al mejor futbolista deportivista del mes de abril, el internacional sub-21 aseguró estar “muy tranquilo” porque no piensa demasiado en el futuro.

“En enero volví a renovar y ahora mismo estoy enfocado únicamente en el Dépor porque es mi equipo”, incidió Yeremay, quien confesó estar contento con el rendimiento que está dando en su primera temporada en el fútbol profesional.

“Al principio de temporada me marqué unos objetivos y creo que los estoy consiguiendo. Llevo dos años jugando a un nivel alto y estoy muy contento con la temporada que estoy haciendo. En alguna fase de la temporada no he estado bien, pero mirando y pensando un poco más en frío estoy haciendo una temporada muy buena”, subrayó.

En cuanto al rendimiento del equipo, lamentó los números que llevan en Riazor, donde solo han ganado 6 de los 19 partidos disputados, pero apuntó que el objetivo principal era lograr la permanencia.

“En casa sí es verdad que no hemos estado bien del todo, pero fuera hemos estado mucho mejor. Ha sido una temporada buena, sin mirar de dónde venimos. La temporada que viene tenemos que dar un pasito adelante y ponernos otros objetivos. También es lo que quiere el club. Ahora a terminar estos partidos de la mejor manera y a descansar, que ya hace falta”, concluyó. EFE

