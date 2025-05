C-LM lamenta que la propuesta de nuevas normas del trasvase se limiten a 2025 y dejen fuera 2026 y 2027

La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, se ha pronunciado ante el borrador de la propuesta de nuevo decreto de normas de explotación del trasvase Tajo-Segura que el Gobierno presentará a lo largo de este jueves, una iniciativa que si bien recoge los puntos planteados la pasada semana en los que se amplía la situación de nivel 2 en los embalses de cabecera hasta los 1.600 hectómetros cúbicos o la reducción a 11 hectómetros cúbicos trasvasables en nivel 3, se limita a fijar posición tan solo para este 2025 y no se avanza nada de cara a 2026 y 2027.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios antes de intervenir en la jornada sobre descarbonización térmica de la Industria en Castilla-La Mancha que organizan Alianza Q-Cero, Cecam, Iberdrola y la Universidad de Castilla-La Mancha, donde ha indicado que este decreto "no es suficiente".

"No es suficiente en primer lugar porque en estos momentos no disponemos del informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) en el que se basa la modificación de las reglas de explotación, por lo tanto resulta fundamental que se pueda analizar detenidamente lo que allí se dice para poder acertar en el camino que se tiene que seguir para la modificación", ha subrayado.

Se ha referido así al hecho de que este borrador plantee una progresión en el tiempo en cuanto a la aplicación de las reglas de explotación y sus modificaciones. "Hay una propuesta para el 2025 y nos han comentado que va a haber una propuesta para el 2026 y una propuesta para el 2027", ha dicho Gómez, quien ha añadido que "la propuesta del 2025 es la que se ha presentado en este borrador de Real Decreto, que no dice nada de qué va a pasar en el 2026 ni en el 2027".

Lo que le ha llevado a decir que debería reflejarse en este borrador que va a haber esa progresión y si no lo va a haber, ha añadido, la modificación de la regla de explotación tiene que venir definidas para esos tres años en este documento que se presenta este jueves.

"Eso es lo que le vamos a pedir al Gobierno de España, que reconocemos los avances que se están haciendo y reconocemos que realmente se ha hecho una reflexión de que con las reglas actuales no podíamos continuar, pero es evidente que todavía le falta madurez a esta propuesta para que realmente pueda ser aceptada por el Gobierno de Castilla-La Mancha y por los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía", ha sostenido.

OFRECER ALTERNATIVAS TÉCNICAS

De otra parte, la consejera ha indicado que el Gobierno regional está trabajando desde el punto de vista técnico para poder ofrecer alternativas por lo que en el periodo de información pública que se abrirá de este borrador de Real Decreto hará aportaciones con el fin de que se pueda mejorar. Un documento que cuando este listo se presentará en la Mesa del Agua.

Una Mesa para la que ha indicado que no hay fecha porque habrá que esperar a que la Comisión Central de Explotación diga cuándo se inicia el periodo de información pública y facilite toda la información necesaria para poder analizar "en toda su extensión la propuesta" y hacer ese análisis técnico.

Respecto al nivel 3 que plantea este Real Decreto y el cambio en los umbrales para trasvasar, la consejera ha lamentado que siga sin establecerse un nivel de desembalse como tienen "todos y cada uno de los embalses españoles". "Mientras que no se establezca ese desembalse de referencia, el poner un límite a la regla N3, aunque sea automática y ya no sea a disposición de un Consejo de Ministros que decida una cosa u otra, no nos gusta".

En esta misma comparecencia ha estado también el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), quien se ha mostrado de acuerdo con lo que ha dicho la consejera de Desarrollo Sostenible y ha afirmado que a la patronal este Real Decreto le parece "insuficiente".