Unicef insta a llegar a un acuerdo sobre la reubicación de menores en la próxima sectorial

Madrid, 6 may (EFE).- Unicef España ha instado a todas las partes a trabajar para lograr un consenso de cara a la próxima reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre la reubicación de menores migrantes no acompañados ya que, advierten, los niños y niñas "no pueden seguir esperando".

A través de un comunicado, la especialista en migraciones de la representación en España del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Sara Collantes, ha pedido la "implementación urgente" de los traslados, así como el "reparto económico" de los fondos por parte del Gobierno "con la mayor celeridad posible".

Ayer se celebró una reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial, en la que las comunidades presididas por el PP mostraron su rechazo frontal al plan del Ejecutivo para la derivación de los jóvenes desde zonas con los recursos tensionados como Canarias o Ceuta a otras regiones.

Sin embargo, tal y como establece el real decreto ley que aprobó el Gobierno y que fue convalidado por el Congreso de los Diputados, como la Sectorial no aprobó por unanimidad ningún cambio al texto propuesto - de hecho, no se presentó ninguna idea de modificación- el Ejecutivo seguirá adelante con su modelo tal y como lo diseñó.

Para este proceso, la cooperación y coordinación entre comunidades y gobierno es esencial, ha subrayado Unicef, así como "mantener el interés superior del menor en cada decisión que se adopte".

Para ello, propone la creación de una unidad técnica especializada en infancia que se despliegue durante las próximas semanas en Canarias, Ceuta y las comunidades autónomas que lo requieran.

La idea es que profesionales expertos -particulares o de entidades- puedan evaluar el interés superior de los menores, identificar sus necesidades y ayudar a que se les escuche, con el objetivo de que se tomen las decisiones más oportunas según cada caso particular.

Unicef ha alertado sobre la situación que viven miles de niños y niñas migrantes que son atendidos actualmente en un sistema de protección saturado, lo que requiere de la puesta en marcha, "con la mayor rapidez posible", de medidas que mejoren sus condiciones y que garanticen su interés superior.

Aunque la aprobación del real decreto ley fue "una buena noticia", recalca la organización, para su aplicación es necesario que se desarrolle cuanto antes un instrumento reglamentario que clarifique las cuestiones operativas y que contribuya a que el nuevo régimen de traslados se implemente "con la mayor agilidad y efectividad". EFE