Una de cada 3 deportistas ha sufrido violencia y acoso, según el Instituto de las Mujeres

Madrid, 6 may (EFE).- La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, aseguró que una de cada tres mujeres deportistas ha sufrido violencia y acoso durante su carrera, aunque la mayoría no se denuncia, durante su intervención en la jornada de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) "La salvaguarda en el deporte: El Acoso".

"No podemos decir que no lo sabemos, hay publicaciones, estudios y conocimiento, igual que lo hay de la precariedad laboral que afecta a las mujeres en el deporte, lo que las sitúa en especial vulnerabilidad ante el acoso y el abuso sexual. Combatir la violencia contra las mujeres no puede ser una opción, es una cuestión de igualdad", afirmó.

Como responsable del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández mostró su interés por la igualdad en el deporte y la profunda discriminación que sufren las mujeres deportistas y consideró que el fútbol tiene una gran responsabilidad, "porque es más que un deporte", antes de aludir a lo ocurrido en la selección española femenina después de ganar el Mundial en 2023, que desembocó en la salida de Luis Rubiales de la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Los hechos ocurridos tras el partido revelaron una realidad silenciada y en muchos casos tolerada, un sistema de poder que ha generado situaciones que vulneran la dignidad de las deportistas. Las deportistas alzaron la voz, las mujeres dijeron no y fue un hito histórico. Desde el Instituto apoyamos a quienes se atreven a denunciar e impulsan cambios dentro de las instituciones deportivas y fuera", apuntó.

Cristina Hernández aludió a la obligación de crear espacios seguros y respetuosos con las mujeres, además de fomentar una cultura de denuncia de apoyo, de seguridad y contar con protocolos como los que aplica la FIFA, con espacio en los medios de comunicación, porque contar lo que pasa "ha sido la principal estrategia de las feministas en los últimos años".

"A través de los medios podemos influir, transformar la opinión pública y escuchar a las mujeres. Tenemos que huir del morbo y ofrecer coberturas objetivas, rigurosas y respetuosas con las mujeres. Los medios han jugado un papel fundamental en la prevención del acoso en el deporte, porque están dando voz a las expertas y han generado una situación de cambio", añadió.

La directora del Instituto de las Mujeres agradeció la iniciativa de AFE para organizar la jornada, que calificó como el "resultado de una agenda compartida para hacer del deporte un espacio seguro para la mujer", después de la intervención inicial del presidente del sindicato, David Aganzo.

Aganzo presentó el acto como un "espacio para poder construir y que esta sociedad cambie a la hora del respeto y la igualdad" y consideró que "lo importante en esta vida es hacer". "Como presidente de AFE entiendo la política deportiva, pero no la comparto, entiendo más los hechos", dijo. EFE

