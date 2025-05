El PNV da por buenas las explicaciones del Gobierno sobre el apagón pero insta a debatir sobre el modelo energético

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi ha afirmado este martes que --aún con "dudas"-- su formación da por buenas las explicaciones del Gobierno español sobre el apagón ocurrido la pasada semana y ha instado a llevar a cabo un debate sobre el modelo energético.

"Nuestra opinión es que debemos realizar un debate profundo, tranquilo y alejado del populismo, y el populismo es tanto los que dicen que debemos cerrarlo todo, como los que dicen que debemos volver a la nuclear", ha indicado el portavoz.

Así, ha recordado que Euskadi ha apostado durante los últimos años por las energías renovables como, por ejemplo, con la aprobación el pasado año en el Parlamento de la Ley contra el Cambio Climático y por la Transición Energética, y que el debate energético "debe ir en ese sebntido, de la mano de los que tienen gran concomiento técnico".

Y ha dicho que, en caso de que el Congreso debatiera la posibilidad de reconsiderar el calendario de cierre de las centrales nucleares que hay en España, el PNV apostaría por "estudiarlo bien de la mano de los que tienen grandes conocimientos técnicos", aunque ha asegurado que "lo que tengo claro es que Garoña no se puede volver a abrir".

"Garoña es otra cosa, y en Álava y en Euskadi debemos hablar claro: Garoña no se puede volver a abrir. Es una central cuyo tiempo ya acabó, y no se pued abrir. Sobre otros calendarios podríamos debatir, con tranquilidad, pero una cosa es que abrir un debate sobre las nucleares, y otra que en el cierre de Gartoña no se puede dar marcha atrás", ha asegurado.

EL DEBATE SOBRE RENOVABLES

Asimismo, el portavoz parlamentario del PNV ha asegurado que en su partido tienen claro que el objetivo es "un país con más energía renovable", por lo que ha asegurado que no acepta que EH Bildu diga que Euskadi llega tarde al debate sobre las energías renovables.

Díez Antxustegi se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a las declaraciones realizadas este pasado lunes por el líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, en las que lamentaba que Euskadi llegue "muy tarde y con los deberes sin hacer" a la transición energética.

El representante jeltzale ha insistido en que en el PNV tienen claro que el objetivo es "llegar a un país con más energía renovable" y que "ese es el escenario que queremos conseguir", aunque ha advertido de que "no podemos lograrlo de cualquier manera y debemos plantearlo y ordenarlo bien" a través de medidas como la Ley contra el Cambio Climático y por la Transición Energética aprobada el pasado año en el Parlamento vasco.

"Lo que no puede ser es que los que han llegado muy tarde a este debate digan que somos el resto los que hemos llegado tarde. No puedo aceptar que EH Bildu diga que los otros llegamos tarde a este debate", ha señalado.

En este sentido, ha manifestado que en el PNV tienen "claro quién tiene gente en muchas plataformas y quién está en contra de muchos proyectos" de energías renovables, por lo que ha considerado que "lo que no se puede hacer es estar con un pie en las plataformas contra los proyectos y con otro en las instituciones pretendiendo sacar adelante los proyectos".