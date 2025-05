Sáenz de Santamaría niega que hubiera una 'operación Cataluña' durante su Gobierno

Madrid, 5 may (EFE).- La exvicepresidenta del Gobierno con el PP Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado este lunes que no tiene "ningún conocimiento" ni de la creación de la llamada policía política ni de la existencia de ninguna 'operación Cataluña', que, en su opinión "no existió".

Sáenz, que fue número dos del Ejecutivo de Mariano Rajoy entre 2011 y 2018, protagoniza este lunes junto con el expresidente de la Generalitat una nueva sesión de la comisión parlamentaria de investigación sobre la supuesta existencia de una trama parapolicial creada presuntamente bajo su Gobierno para dañar a políticos independentistas catalanes.

Al igual que hiciera el expresidente Mariano Rajoy o la exministra Dolores de Cospedal, Sáenz de Santamaría también ha negado tener conocimiento de la 'operación Cataluña' ni dar "ninguna instrucción de crear ninguna policía patriótica ni de investigar a nadie de ningún partido. Tenía otras ocupaciones".

"A todas luces para mi no existió la policía patriótica", ha sentenciado a preguntas de la líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha afeado a la compareciente por "sacar la carta de hacerse la tonta cuando era la segunda persona con más poder dentro del Gobierno". EFE

(Foto)(Vídeo)(Audio)