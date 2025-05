Los Patios de Córdoba abren con un "ambiente relajado" y ganas de "hacer disfrutar"

Córdoba, 5 may (EFE).- Los Patios de Córdoba ya celebran su festival, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, con un "ambiente relajado" entre sus calles y con buenas sensaciones entre los propietarios para disfrutar de una edición en la que abren sus puertas con el reto de alcanzar el millón de visitas.

Este año un total de 63 patios, 52 de ellos dentro de concurso, participan hasta el 18 de mayo en una nueva edición de la fiesta, que se puede disfrutar en horario de mañana y tarde. Están distribuidos por distintas rutas para tratar de evitar la masificación, aunque el inicio es "tranquilo y relajado", según explican a EFE los vecinos del Alcázar Viejo, una de las zonas más visitadas.

Isabel Martínez, vecina del patio de San Basilio 20, que el año pasado ganó el tercer premio en la categoría de Arquitectura Moderna, reconoce a EFE que para ser el primer día de concurso "hay buenas sensaciones", ya que la temperatura suave hace más agradable la visita y por ahora "no hay tantas colas como otros días".

En su patio destaca un "limonero cultivado en espaldera" que llama mucho la atención, aunque en su recinto cuenta con una gran variedad de plantas y flores que ya disfrutan los visitantes. "Yo creo que sí llegaremos al millón de visitas", afirma Martínez, quien recuerda que lo importante de la fiesta es "contar con los vecinos. Hay que darle más importancia y más protagonismo a las personas que a las plantas".

Igual de "tranquilo" se muestra Miguel Ángel Roldán Cruz, secretario de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses ubicado en San Basilio 44, quien espera una "gran afluencia" de visitantes, ya que la "gente tiene ganas de ver patios" y disfrutar de una de "las tradiciones más famosas de Córdoba".

Este año, su recinto se ha decorado "de forma más tradicional" con flores como "gitanillas y geranios", una tradición que no se perderá mientras haya vecinos "que sigan apostando por sus patios", apostilla.

Este ha sido un año "muy complicado" para Meritxell Valle López, propietaria y cuidadora del patio de San Basilio 40, ya que con todo el agua de las últimas semanas su recinto no ha llegado en las condiciones que hubiera querido.

"También somos muy perfeccionistas y queremos siempre los patios maravillosos y perfectos", subraya López, quien agradece la tranquilidad de visitantes los primeros días en los que "entran grupos más pequeñitos a los que les puedes explicar, contar y hasta hacerles una foto en nuestro rincón favorito del patio", donde acumula más de 60 variedades de flora.

Y todas las "autóctonas que puedan existir" se encuentran en el patio de Postrera 28, según muestra orgulloso su propietario Rafael Córdoba, quien presume de "rosas de pitiminí, calas, damas de noche o jazmines", unas flores que "no son de escaparate" y que aguantan las altas temperaturas que aún se resisten a llegar a la capital cordobesa.

Mientras sigue acicalando su patio, Córdoba defiende la "esencia y tradición" del concurso que pasa por la disposición de los vecinos. "No hay que tocar mucho los patios ni que parezcan floristerías, lo que vale es el Patrimonio de la Humanidad y que el Concurso no se vea tan artificial. Estos son los Patios, no es el festival Flora", zanja un propietario convencido de que "este año sí se llegará al millón de visitantes". EFE

(foto) (vídeo)